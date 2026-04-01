مونديال 2026: القائمة الكاملة للمنتخبات المتأهلة

اكتملت قائمة جميع المنتخبات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتكون النسخة الأولى التي تضم 48 منتخبًا.

تأهلت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق عبر الملحق القاري، لتُكمل بذلك قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم، مونديال 2026، المقرر إقامته بين 11 حزيران/ يونيو و19 وتموز/ يوليو المقبل.

وجاء تأهل الكونغو الديمقراطية بعد فوزها على جامايكا بهدف في الدقيقة 100، لتعود إلى المونديال لأول مرة منذ 1974، فيما حسم العراق تأهله بعد الفوز على بوليفيا 2-1، ليكون آخر المنتخبات التي تدخل البطولة.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، سيشارك 48 منتخبًا، وتم الإعلان عن المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تشيكيا

المجموعة الثانية: كندا، البوسنة والهرسك، قطر، سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، تركيا

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، كوت ديفوار، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد، تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، الأوروغواي

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، العراق، النرويج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوزبكستان، كولومبيا

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما.