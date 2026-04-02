المغرب يثبت أقدامه في نخبة العالم ويواصل صدارة العرب وإفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم

واصل المنتخب المغربي تثبيت حضوره بين نخبة المنتخبات العالمية، بعدما حافظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، محتلاً المركز الثامن.

التصنيف الجديد، الذي أُعلن الأربعاء، شهد تغييرات ملحوظة خاصة في المراكز المتقدمة، حيث انتزع المنتخب الفرنسي الصدارة متفوقًا بفارق ضئيل على نظيره الإسباني الذي حل ثانيًا، فيما تراجع منتخب الأرجنتين، بطل العالم، إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن إسبانيا.

وحافظ المنتخب الإنجليزي على موقعه في المركز الرابع، بينما صعد منتخب البرتغال إلى المركز الخامس، متقدمًا على البرازيل التي تراجعت إلى المرتبة السادسة. كما استقر منتخب هولندا في المركز السابع، يليه المغرب ثامنًا، فيما بقي منتخبا بلجيكا وألمانيا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

على الصعيد العربي، واصل المنتخب المغربي تصدره، متفوقًا على الجزائر التي جاءت في المركز 28 عالميًا، ثم مصر في المرتبة 29، بينما تقدمت تونس إلى المركز 44 عالميًا، محتلة المركز الرابع عربيًا. بدوره، صعد منتخب قطر مركزًا واحدًا ليصل إلى المرتبة 55 عالميًا والخامسة عربيًا.

وفيما يتعلق بأبرز التحركات، سجل منتخب ماليزيا أكبر تراجع في التصنيف بعد هبوطه 17 مركزًا ليصبح في المرتبة 138 عالميًا، في حين حقق منتخب فيتنام أفضل تقدم بصعوده 9 مراكز ليحتل المركز 99.

أما على المستوى الأفريقي، فقد عزز المغرب صدارته القارية، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية في السنوات الأخيرة، بينما تراجع منتخب السنغال إلى المركز الثاني أفريقيًا (14 عالميًا)، وجاءت نيجيريا ثالثة، تليها الجزائر رابعة، ثم مصر في المركز الخامس على مستوى القارة.