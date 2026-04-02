بافلوفيتش يضع طموحات بايرن أولا قبل حلم كأس العالم

بافلوفيتش يركز على تحقيق الثلاثية مع بايرن ميونخ، مؤجلاً حلم المشاركة في كأس العالم رغم اقترابه من أول بطولة كبرى في مسيرته. ويؤكد أن أولويته الحالية هي التألق مع ناديه، قبل التطلع إلى تمثيل بلاده في المونديال.

يستعد ألكسندر بافلوفيتش، لاعب وسط المنتخب الألماني، لخوض أول تجربة له في البطولات الكبرى خلال نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل، مونديال 2026، لكنه يفضل في الوقت الراهن تركيز جهوده على تحقيق إنجازات مهمة مع فريقه بايرن ميونخ، الذي يسعى لحصد الثلاثية هذا الموسم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما قد غاب عن بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب إصابته بالتهاب اللوزتين، ما يجعل مشاركته المرتقبة في المونديال أول ظهور له في بطولة كبرى على الصعيد الدولي.

ويحظى بافلوفيتش بثقة مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان، الذي يراه خياراً مناسباً في مركز الوسط الدفاعي إلى جانب ليون غوريتسكا، خاصة مع اعتماد غوشوا كيميتش في مركز الظهير الأيمن.

وفي تصريحات لمجلة نادي بايرن، أعرب بافلوفيتش عن سعادته بإشادة مدرب المنتخب به، مؤكداً أن حلم كأس العالم يمثل هدفاً مهماً بالنسبة له، لكنه لا يزال يضعه ضمن خطط المستقبل، قائلاً إن تركيزه الحالي منصب بالكامل على تحقيق النجاحات مع ناديه.

وأشار اللاعب إلى أن غيابه عن يورو 2024 كان مؤلماً، لكنه تعلم ضرورة تجاوز مثل هذه الظروف بسرعة والمضي قدماً رغم صعوبتها.

وشهدت مسيرة بافلوفيتش تطوراً سريعاً، حيث خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول لبايرن في عام 2023، قبل أن يتلقى أول استدعاء دولي في 2024، مفضلاً تمثيل ألمانيا على حساب صربيا، بلد والده.

ورغم تعرضه لبعض الإصابات التي حدّت من مشاركاته الدولية، عاد اللاعب مؤخراً إلى التدريبات، ويأمل في المساهمة بقوة في مشوار بايرن نحو الألقاب، في ظل تصدر الفريق للدوري الألماني، وبلوغه مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وأكد بافلوفيتش أنه يشعر بالثقة داخل الفريق، ولا يعاني من ضغوط، بل يسعى لتقديم أداء متوازن يجمع بين التحكم في إيقاع اللعب والإبداع، مشيراً إلى أن زملاءه يعتمدون عليه في المواقف الصعبة لقدرته على إيجاد الحلول.