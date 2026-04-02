سلوت يعوّل على دافع الوداع: محمد صلاح قد يقود ليفربول لنهاية قوية للموسم

يعوّل المدرب الهولندي أرنه سلوت على دافع رحيل النجم المصري محمد صلاح لتحفيز ليفربول نحو نهاية قوية للموسم، في ظل سعيه لحجز مقعد أوروبي. ويأمل الفريق استثمار المرحلة الحاسمة محليًا وقاريًا، مع اقتراب استعادة عناصره المصابة وتعزيز حظوظه في المنافسة.

عبّر مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت عن أمله في أن يشكّل إعلان رحيل النجم المصري محمد صلاح حافزًا إضافيًا للفريق من أجل إنهاء الموسم بقوة، مؤكدًا أن صلاح سيبقى "أسطورة" في تاريخ النادي.

وكان صلاح قد أعلن مؤخرًا عزمه مغادرة ليفربول مع نهاية الموسم، بعد مسيرة امتدت لتسعة أعوام سجل خلالها 255 هدفًا بقميص الفريق، ما جعله أحد أبرز هدّافي النادي عبر تاريخه.

ورغم توتر العلاقة بين اللاعب ومدربه في وقت سابق من الموسم، على خلفية استبعاده من التشكيلة الأساسية، عاد صلاح ليؤدي دورًا محوريًا منذ انتهاء مشاركته في كأس أمم إفريقيا، مستعيدًا مكانه في التشكيلة خلال فترة صعبة يمر بها الفريق.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى جانب المنافسة في بطولتي الكأس القارية والمحلية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مواجهتين حاسمتين، الأولى أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس إنجلترا، والثانية أمام باريس سان جيرمان في الدور ذاته من دوري الأبطال.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، شدد سلوت على احترافية صلاح والتزامه، مشيرًا إلى رغبته المستمرة في التسجيل والعطاء، معتبرًا أن هذه الصفات تجعله نموذجًا يُحتذى داخل الفريق.

على صعيد آخر، تلقى ليفربول دفعة إيجابية مع اقتراب عودة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى التدريبات، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وهو ما قد يعزز الخيارات الهجومية للفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.