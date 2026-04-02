قمة نارية في الدوري الإسباني: برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد قبل مباراة أبطال أوروبا

تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق الصدارة، ويأتي قبل أيام من صدامهما المرتقب في دوري أبطال أوروبا.

تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة في الدوري الإسباني تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء السبت، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن الجولة الثلاثين، في مواجهة تحمل طابعا حاسما في سباق اللقب، وتسبق صداما أوروبيا مرتقبا بين الفريقين.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرا جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، متقدما بأربع نقاط على ريال مدريد، بينما يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 57 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة للطرفين.

ويسعى الفريق الكتالوني، بقيادة مدربه هانسي فليك، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في الصدارة، في حين يطمح أتلتيكو، تحت قيادة دييغو سيميوني، للعودة إلى طريق الفوز بعد خسارته الأخيرة في ديربي العاصمة.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية كونها تمثل بروفة مبكرة قبل لقاء الفريقين مجددا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يضفي عليها أبعادا تكتيكية خاصة.

وتشير الأرقام إلى أفضلية هجومية لبرشلونة هذا الموسم، في ظل تألق عدد من نجومه، أبرزهم الشاب لامين جمال، بينما يعتمد أتلتيكو على خبرة نجومه، وفي مقدمتهم أنطوان غريزمان، الذي يعيش موسمه الأخير مع الفريق.

وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة، يحل ريال مدريد ضيفا على مايوركا، آملا في استغلال أي تعثر لبرشلونة لتقليص الفارق وإحياء الصراع على الصدارة، خاصة مع دخوله المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات الأخيرة.