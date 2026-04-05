بعد 39 عامًا من الغياب: ليدز يونايتد يعود إلى نصف نهائي كأس إنجلترا وأيندهوفن يضمن لقب الدوري

انتصر ليدز على ويستهام بركلات الترجيح ليعود إلى نصف نهائي كأس إنجلترا لأول مرة منذ 39 عامًا، حيث ينتظره تشيلسي اللندني، ومانشستر سيتي، وساوثهامبتون، وأيندهوفن الهولندي يضمن لقب الدوري 5 جولات قبل نهايته.

لاعبو ليدز يونايتد يحتفلون بالفوز بركلات الترجيح، وبالتالي التأهّل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا لأول مرة منذ 39 عامًا (Getty Images)

قادت ركلات الترجيح فريق ليدز يونايتد ليكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لتضعه القرعة في مواجهة تشيلسي اللندني، فيما يواجه السيتي خصمًا ضعيفًا في ساوثهامبتون من الدرجة الأولى في اللقاء الآخر، وأيندهوفن يستفيد من تعادل فينورد الوصيف ليضمن الدوري 5 جولات قبل نهايته.

وفاز ليدز على مضيفه ويستهام يونايتد بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح، الأحد، في ختام مباريات دور الثمانية للمسابقة العريقة.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح أوه تاناكا التسجيل لليدز في الدقيقة 26، فيما تكفل زميله دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وتواصلت الإثارة في المباراة، إذ أحرز ماتيوس فرنانديز الهدف الأول لويستهام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، قبل أن يحرز زميله أكسيل ديساسي هدف التعادل للفريق اللندني بعدها بثلاث دقائق، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2.

ولجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين، لكنهما عجزا خلالهما عن التسجيل، ليحتكما في النهاية إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق ليدز.

وكان هذا هو اللقاء الثاني الذي يقام بين الفريقين خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، إذ فاز ليدز 2 / 1 على ويستهام في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى على الملعب ذاته في 24 أيار/ مايو المقبل في الدوري الإنجليزي.

وأصبح ليدز الفريق الرابع الذي يصعد لقبل نهائي البطولة بعد مانشستر سيتي، وتشيلسي، وساوثهامبتون.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزا كبيرًا 4 / صفر على ضيفه ليفربول في قمة مباريات دور الثمانية للبطولة، أمس السبت، فيما اكتسح تشيلسي ضيفه بورت فايل 7 / صفر.

وحقق ساوثهامبتون، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يواجه ليدز.. ومانشستر سيتي يلاقي ساوثهامبتون في قبل نهائي كأس إنجلترا

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن وقوع ليدز يونايتد في مواجهة تشيلسي، في حين يخوض مانشستر سيتي مواجهة ليست بالصعبة أمام ساوثهامبتون، على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن تقام مباراتا قبل النهائي يومي 25 و26 نيسان/أبريل الجاري، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية، التي تقام على ملعب "ويمبلي" أيضًا الشهر المقبل.

و هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ليدز يونايتد بالدور قبل النهائي للمسابقة منذ 39 عامًا، تحديدًا منذ أن خسر 2 / 3 أمام كوفنتري سيتي، الفائز باللقب لاحقًا، عام 1987 على ملعب "هيلزبره"، علمًا بأنه حمل كأس البطولة مرة وحيدة عام 1972.

وسيعيد لقاء ليدز وتشيلسي، حامل اللقب 8 مرات، ذكريات المباراة النهائية التاريخية التي جمعت الفريقين عام 1970، التي انتصر فيها الفريق الأزرق بعد مباراة إعادة على ملعب "أولد ترافورد".

وفي المقابل، يبحث ساوثهامبتون عن حصد لقبه الثاني في كأس إنجلترا، بعدما سبق له أن توج به مرة وحيدة عام 1976.

فينورد يتعادل مع فوليندام ويهدي أيندهوفن لقب الدوري الهولندي

وفي هولندا، تُوّج فريق أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم مبكرًا، قبل 5 مراحل على نهاية الموسم، وذلك للمرة الـ27 في تاريخه والثالثة على التوالي.

واستفاد أيندهوفن من تعادل ملاحقه المباشر فينورد روتردام بدون أهداف مع مضيفه فوليندام، الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة، ليفرض الفريق الأبيض والأحمر هيمنته على البطولة مجددًا.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز جو أهيد إيجلز على ضيفه زفوله 5 / صفر، في حين تغلب هيرينفين على ضيفه هيراكليس 4 / 1، وتعادل بريدا مع ضيفه سبارتا روتردام بدون أهداف.

وعجز لاعبو فينورد وفوليندام عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تباروا في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، بقي فينورد في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة خلف أيندهوفن، الذي يتربع على القمة، مع تبقي 5 مراحل على انتهاء الموسم الحالي.

وأصبح يستحيل على فينورد الوصول إلى 71 نقطة، وهي حصيلة أيندهوفن من النقاط، حتى في حال فوزه في جميع مبارياته الخمس المتبقية بالمسابقة.

في المقابل، أصبح في جعبة فوليندام 28 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطة وحيدة من مراكز الهبوط.

وعزز أيندهوفن موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة، وقلص الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي أياكس أمستردام، البطل التاريخي للمسابقة، إلى 9 ألقاب، إذ يمتلك فريق العاصمة الهولندية 36 لقبًا في المسابقة حتى الآن، لكنه لم يتمكن من الفوز بالبطولة منذ موسم 2021 / 2022.