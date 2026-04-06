آيندهوفن يحسم لقب الدوري الهولندي مبكرا ويضيف النجمة الـ27

تُوّج بي إس في آيندهوفن بطلاً للدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حسم اللقب مبكرًا مستفيدًا من تعثر ملاحقه فينورد روتردام. وجاء التتويج عقب موسم قوي لآيندهوفن، الذي فرض تفوقه بفارق مريح في الصدارة، ليضيف اللقب السابع والعشرين إلى سجله.

وجاء حسم اللقب عقب تعادل فينورد مع فولندام دون أهداف، ليُتوّج آيندهوفن بفضل تقدمه الكبير في جدول الترتيب، بعدما كان قد حقق فوزًا مثيرًا على إف سي أوتريخت بنتيجة 4-3.

وقدم آيندهوفن موسمًا لافتًا، حيث جمع 71 نقطة من 23 انتصارًا مقابل أربع هزائم، متفوقًا بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه، مدعومًا بهجوم قوي سجل 82 هدفًا.

وبرز في صفوف الفريق كل من إسماعيل الصيباري وخوس تيل، اللذين كان لهما دور بارز في قيادة الفريق نحو التتويج.

وسيشارك آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في وقت تتواصل فيه المنافسة على المراكز المؤهلة بين عدة أندية أبرزها فينورد، نيميغن، تفينتي، أياكس وألكمار.