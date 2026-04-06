آيندهوفن يحسم لقب الدوري الهولندي مبكرا ويضيف النجمة الـ27

تُوّج نادي بي إس في آيندهوفن بطلاً للدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما ضمن اللقب رسميًا قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، مستفيدًا من تعثر مطارده فينورد روتردام.
وجاء حسم اللقب عقب تعادل فينورد مع فولندام دون أهداف، ليُتوّج آيندهوفن بفضل تقدمه الكبير في جدول الترتيب، بعدما كان قد حقق فوزًا مثيرًا على إف سي أوتريخت بنتيجة 4-3.
وقدم آيندهوفن موسمًا لافتًا، حيث جمع 71 نقطة من 23 انتصارًا مقابل أربع هزائم، متفوقًا بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه، مدعومًا بهجوم قوي سجل 82 هدفًا.
وبرز في صفوف الفريق كل من إسماعيل الصيباري وخوس تيل، اللذين كان لهما دور بارز في قيادة الفريق نحو التتويج.
وسيشارك آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في وقت تتواصل فيه المنافسة على المراكز المؤهلة بين عدة أندية أبرزها فينورد، نيميغن، تفينتي، أياكس وألكمار.
اقرأ/ي أيضًا | بعد 39 عامًا من الغياب: ليدز يونايتد يعود إلى نصف نهائي كأس إنجلترا وأيندهوفن يضمن لقب الدوري