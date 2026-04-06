أودينيزي يعرقل اندفاعة كومو بتعادل سلبي في الكالتشيو

يتنافس إيفان سمولتشيتش (كومو) على الكرة مع آرثر آتا (أودينيزي) في المباراة (Getty Images)

وقف أودينيزي سلسلة انتصارات ضيفه كومو عند خمس مباريات متتالية، بعدما فرض عليه التعادل من دون أهداف، الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورغم تعثره، واصل كومو نتائجه اللافتة هذا الموسم، حيث حافظ على مركزه الرابع برصيد 58 نقطة، ليبقى ضمن دائرة المنافسة على بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق لاختبار صعب في الجولة المقبلة، عندما يستضيف المتصدر إنتر ميلان في مواجهة مرتقبة، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في 21 نيسان/أبريل، عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

في المقابل، رفع أودينيزي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، محققًا تعادله السابع هذا الموسم.

وتُستكمل مباريات المرحلة في وقت لاحق، حيث يلتقي ليتشي مع أتالانتا، ويوفنتوس مع جنوى، فيما يستضيف نابولي فريق ميلان.