الزمالك يقسو على المصري برباعية ويبتعد في صدارة الدوري المصري

حقق الزمالك فوزًا عريضًا على مضيفه المصري بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن افتتاح مرحلة الإياب لمجموعة تحديد بطل الدوري المصري لكرة القدم.

ورغم البداية القوية للمصري الذي افتتح التسجيل مبكرًا عبر المغربي أسامة الزمراوي في الدقيقة 13، إلا أن الزمالك نجح في قلب الطاولة قبل نهاية الشوط الأول، حيث أدرك الفلسطيني عدي الدباغ التعادل في الدقيقة 30، قبل أن يمنح ناصر منسي التقدم لفريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك فرض سيطرته على مجريات اللعب، ليعود منسي ويعزز النتيجة بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يختتم حسام عبد المجيد الرباعية برأسية متقنة في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة، معززًا موقعه في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، وست نقاط عن الأهلي حامل اللقب، فيما تجمد رصيد المصري عند 32 نقطة في المركز الخامس.

وكانت المباراة قد قُدمت عن موعدها بناءً على طلب الزمالك، بسبب ارتباطه بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء بلقاء سموحة مع إنبي، على أن تنطلق الجولة الثانية السبت المقبل بمواجهتي بيراميدز أمام المصري، والأهلي ضد سموحة.