نهاية وشيكة لمسيرة برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بعد سنوات من التألق

يقترب النجم البرتغالي برناردو سيلفا من إنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، في ظل مؤشرات متزايدة على رحيله بعد تسع سنوات حافلة بالألقاب والإنجازات، وسط إشادة كبيرة بدوره وتأثيره داخل الفريق وصعوبة تعويضه.

يبدو أن رحلة النجم البرتغالي برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تقترب من محطتها الأخيرة، مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، بحسب ما ألمح إليه مساعد المدرب بيب ليندرز.

وأشار ليندرز، الذي يعمل إلى جانب المدير الفني بيب غوارديولا، إلى صعوبة تعويض لاعب بحجم سيلفا، مؤكداً أن تأثيره يظهر بوضوح في حال غيابه عن التشكيلة، لما يمتلكه من قدرات استثنائية في التحكم بإيقاع اللعب وصناعة الفرص.

وبعد تسع سنوات قضاها في صفوف الفريق منذ قدومه من موناكو عام 2017، خاض سيلفا نحو 450 مباراة بقميص "السيتي"، محققاً 18 لقباً، أبرزها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ 31 عاماً مع نهاية الموسم الجاري، ما يعزز من احتمالات رحيله، في وقت يتطلع فيه النادي لتوديع يليق بمسيرته الحافلة.

على صعيد المنافسات، يواصل سيتي مطاردة الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني خلف أرسنال، كما يستعد لمواجهة ساوثمبتون في نصف نهائي كأس إنجلترا، بعدما تُوّج مؤخراً بكأس الرابطة.