يوفنتوس يعود للفوز بثنائية على جنوة وأتالانتا يواصل صحوته في الدوري الإيطالي

عاد فريق السيدة العجوز إلى طريق الانتصارات في سعيه لملاحقة مقعد يؤهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، فيما استمر أتالانتا في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري محاولًا حجز مكانه في البطولات الأوروبية هو الآخر.

استعاد يوفنتوس توازنه بالفوز على جنوه بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الإثنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أحرز جليسون بريمر، وويستون ماكيني هدفَي المباراة في الدقيقتين 4 و17.

وبهذا الفوز استعاد يوفنتوس توازنه بعد التعادل مع ساسولو في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة.

كما قلص فريق السيدة العجوز الفارق إلى نقطة واحدة مع كومو، رابع الترتيب، لينعش يوفنتوس آماله في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتعثر كومو بتعادل سلبي مع أودينيزي في وقت سابق من يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

أما جنوة فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي ويواصل صحوته في الدوري

واصل فريق أتالانتا صحوته بفوز كبير خارج أرضه على ليتشي بنتيجة 3 / صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الإثنين.

وأنهى أتالانتا الشوط الأول متقدمًا بهدف جورجيو سكالفيني في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، أضاف نيكولا كرستوفيتش وجياكومو راسبادوري الهدفين الثاني والثالث للضيوف، بالدقيقتين 59 و73.

احتفال لاعبي أتالانتا بالهدف الثاني، الذي سجّله نيكولا كرستوفيتش (Getty Images)

واصل أتالانتا بهذا الفوز صحوته في آخر 5 جولات، إذ حقق انتصارين وتعادلين، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، ويواصل مطاردة المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وكان أتالانتا ودّع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام بايرن ميونخ في دور الـ16، الشهر الماضي.

أما ليتشي فقد تلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، ويصبح مهددًا بالهبوط للدرجة الثانية.

ويستعد أتالانتا لاختبار قوي على ملعبه في الجولة القادمة عندما يستضيف يوفنتوس، يوم السبت المقبل، وبعدها يخرج لمواجهة روما في الأولمبيكو يوم 18 نيسان/ أبريل.

أما ليتشي فسوف يحل ضيفًا على بولونيا يوم الأحد، وبعدها بثمانية أيام سيستقبل فيورنتينا.