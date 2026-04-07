سان جيرمان مرشح بقوة أمام ليفربول الجريح في قمة أوروبية متجددة

يحتضن ملعب باريس سان جرمان مواجهة قوية أمام ليفربول، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط أفضلية نسبية للفريق الفرنسي.

محمد صلاح يسيطر على الكرة تحت ضغط لاعبي باريس سان جرمان خلال مواجهة الفريقين في دوري الأبطال على ملعب أنفيلد عام 2025 (Getty Images)

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية حيث يستضيف باريس سان جيرمان نظيره ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غد الأربعاء، في مواجهة تحمل ملامح مختلفة تماماً عن لقاء الفريقين قبل عام.

في الموسم الماضي، دخل ليفربول المواجهة بثقة كبيرة وهو في طريقه نحو لقب الدوري الإنجليزي، واعتُبر حينها فريقاً مثالياً، لكن الكفة تميل هذه المرة بوضوح لصالح الفريق الباريسي الذي يبدو أكثر جاهزية واستقراراً.

وكانت مواجهة العام الماضي نقطة تحول في مسار الفريقين، بعدما نجح سان جيرمان في إقصاء ليفربول بركلات الترجيح رغم خسارته ذهاباً، ليواصل بعدها طريقه نحو تحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه، بينما تراجع أداء الفريق الإنجليزي تدريجياً.

ويدخل ليفربول اللقاء وسط ظروف صعبة ومعنويات منخفضة، خاصة بعد خسارته الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في كأس إنجلترا، إضافة إلى تذبذب نتائجه مؤخراً، حيث حقق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات.

وأقر مدرب الفريق أرنه سلوت بغياب الروح القتالية في المباراة الأخيرة، فيما أكد القائد فيرجيل فان دايك أن الفريق مطالب بالرد سريعاً رغم صعوبة المهمة، مشدداً على ضرورة تقديم أداء مميز لإنقاذ ما تبقى من الموسم.

في المقابل، يبدو باريس سان جيرمان في تصاعد مستواه، مستفيداً من فوزه الأخير في الدوري المحلي، والذي عزز صدارته، إلى جانب تألق نجومه وعلى رأسهم عثمان ديمبيليه الذي يعيش فترة مميزة.

كما أظهر الفريق الباريسي قوة هجومية لافتة في الأدوار السابقة، ما يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خاصة مع تركيزه الكامل على البطولة الأوروبية.

ورغم ذلك، لا يخلو الفريق من بعض نقاط الضعف، خصوصاً في مركز حراسة المرمى بعد رحيل الإيطالي غانلويغي دوناروما، وهو ما قد يمنح ليفربول فرصة للاستفادة إذا أحسن استغلالها.

ومن أبرز عناصر الإثارة في اللقاء، عودة المهاجم أوغو إيكيتيكيه إلى باريس، حيث يواجه ناديه السابق بعد أن أصبح أحد أهم لاعبي ليفربول هذا الموسم، ما يضيف بعداً خاصاً للمواجهة.

وبين طموح سان جيرمان في تأكيد تفوقه، ورغبة ليفربول في استعادة توازنه، تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وإن كانت المؤشرات ترجح كفة أصحاب الأرض قبل موقعة الإياب.