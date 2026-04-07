كومباني يؤجل الحسم بشأن كاين قبل قمة ريال مدريد

أكد مدرب بايرن ميونيخ، فينسان كومباني، أنه سيؤجل قراره النهائي بشأن مشاركة مهاجمه هاري كاين حتى اليوم الثلاثاء، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني كاين من إصابة في الكاحل أبعدته عن لقاء فرايبورغ الأخير، غير أنه عاد للتدريبات الجماعية قبيل سفر الفريق إلى مدريد، ما يعزز آمال مشاركته في ملعب "سانتياغو برنابيو". وأوضح كومباني أن اللاعب لم يفقد جاهزيته، لكنه شدد على ضرورة تقييم حالته في اللحظات الأخيرة قبل اتخاذ القرار.

ووصف المدرب البلجيكي المواجهة بأنها الأصعب خارج الديار في المسابقة، مشيرًا إلى أن تفاصيل صغيرة قد تحسم اللقاء، في ظل جودة العناصر لدى الفريقين. كما لفت إلى إدراك الجميع، وفي مقدمتهم كاين، لأهمية المباراة في تحديد مسار موسم النادي.

ويخوض بايرن الاختبار أمام خصم يملك أفضلية تاريخية واضحة، إذ نجح ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، في إقصاء العملاق الألماني خلال المواجهات الأربع الأخيرة بينهما في البطولة.