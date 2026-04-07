نابولي يلوّح بمعاقبة لوكاكو بسبب غيابه للعلاج في بلجيكا

لوّح نادي نابولي بمعاقبة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بعد قراره البقاء في بلجيكا لمواصلة العلاج من إصابة في الفخذ، دون العودة إلى الفريق في إيطاليا. وأكدت إدارة النادي عدم رضاها عن الخطوة، مشيرة إلى أن اللاعب يدرك تبعاتها.

وأوضح المدير الرياضي للنادي، جيوفاني مانا، في تصريحات لمنصة "دازون" قبل فوز فريقه على ميلان (1-0) ضمن الجولة 31، أن اللاعب اختار الاستمرار في بلاده للتدريب والتعافي من إصابة في الفخذ.

وأضاف أن إدارة النادي لم تكن راضية عن هذا القرار، مشيرًا إلى أنها كانت تفضّل مناقشة وضعه داخل نابولي، مع توقع عودته خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن اللاعب يدرك تبعات ما قام به.

وكان لوكاكو قد غاب عن معسكر منتخب بلاده في الولايات المتحدة، رغم استدعائه، بسبب إصابة في عضلة الورك، بحسب ما نشره عبر حسابه على "إنستغرام".

وردًا على الانتقادات، شدد اللاعب (32 عامًا) على التزامه تجاه ناديه، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن نابولي، وأن هدفه الأساسي هو العودة للملاعب ومساعدة الفريق، رغم عدم جاهزيته الكاملة بدنيًا وتأثير ذلك على حالته النفسية.

ومنذ تعرضه للإصابة خلال فترة التحضيرات، لم يظهر لوكاكو مجددًا في المنافسات إلا في يناير الماضي، حيث شارك لاحقًا في سبع مباريات كبديل، بينها خمس في الدوري، وسجل هدفًا واحدًا خلال 64 دقيقة لعب.

ويحمل المهاجم البلجيكي سجلًا حافلًا، إذ سبق له اللعب مع تشلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان، قبل انضمامه إلى نابولي عام 2024، حيث جدّد تعاونه مع مدربه أنطونيو كونتي، الذي توّج معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ورفع فوز نابولي على ميلان رصيده إلى 65 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، مقلّصًا الفارق إلى سبع نقاط مع المتصدر إنتر.