بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

من مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد، مساء أمس (Getty Images)

اقترب بايرن ميونيخ وأرسنال من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقهما انتصارين مهمين خارج قواعدهما في ذهاب الدور ربع النهائي.

في العاصمة الإسبانية، نجح بايرن في تحقيق فوز ثمين على ريال مدريد بنتيجة 2-1، ليكسر عقدة استمرت سنوات على ملعب "سانتياغو برنابيو". وقدم الفريق الألماني أداءً قوياً، حيث افتتح التسجيل عبر الكولومبي لويس دياز قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يعزز هاري كين النتيجة مطلع الشوط الثاني بهدف رائع.

ورغم محاولات ريال مدريد للعودة في النتيجة، نجح الفرنسي كيليان مبابي في تقليص الفارق خلال الشوط الثاني، إلا أن تألق الحارس مانويل نوير حال دون إدراك التعادل، ليحافظ الفريق البافاري على تقدمه حتى صافرة النهاية.

من مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، مساء أمس (Getty Images)

وفي لشبونة، خطف أرسنال فوزاً قاتلاً من مضيفه سبورتينغ لشبونة بهدف دون رد، جاء في الوقت بدل الضائع. وسجل كاي هافيرتس هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة حاسمة من البرازيلي غابريال مارتينيلي، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل لقاء الإياب في لندن.

ومن المقرر أن تُحسم بطاقتا التأهل الأسبوع المقبل، حيث يستضيف بايرن ميونيخ نظيره ريال مدريد، بينما يستقبل أرسنال فريق سبورتينغ لشبونة على ملعب "الإمارات". كما ينتظر المتأهلون مواجهات قوية في نصف النهائي، إذ يلتقي الفائز من مباراة بايرن وريال مع المتأهل من قمة باريس سان جيرمان وليفربول، فيما يواجه المتأهل من مباراة أرسنال وسبورتينغ الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وبذلك، بات الفريقان الألماني والإنجليزي على بُعد خطوة واحدة من بلوغ المربع الذهبي، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهات الإياب الحاسمة.