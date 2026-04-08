غياب المساكني عن تدريبات الترجي التونسي يثير شائعات الاعتزال

تتواصل حالة الغموض بشأن مستقبل النجم التونسي يوسف المساكني مع الترجي، في ظل غيابه المتواصل عن تدريبات الفريق، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية اعتزاله كرة القدم، دون أي إعلان رسمي حتى الآن.

المساكني، الذي شارك لفترات قصيرة في مباراتي الأهلي المصري بدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، غاب عن تدريبات الفريق ومباراة الكلاسيكو ضد النجم الساحلي، ولا يُتوقع مشاركته في مباراة الأحد أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

رغم عدم إعلان الترجي الرسمي عن إصابة أو قرار اعتزال، نقلت تقارير عن اعتزاله بعد تدهور حالته النفسية إثر وفاة والده المنذر المساكني، اللاعب الدولي السابق، في شباط/ فبراير الماضي. وأكدت إدارة الترجي دعمها الكامل للاعب وتقديرها لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

ويُعد المساكني (35 عاما) أحد أبرز نجوم الكرة الإفريقية، حيث فاز مع الترجي بدوري أبطال إفريقيا 2011 ولعب لعدة أندية في قطر وبلجيكا، كما شارك في ثماني نسخ متتالية من كأس أمم إفريقيا منذ 2010، متساوياً مع أحمد حسن وريغوبرت سونغ وأندريه أيو في هذا الرقم القياسي.