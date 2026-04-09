أبطال أوروبا: دويه يواصل التألق ويقود سان جرمان لفوز مهم على ليفربول

قاد النجم الشاب ديزيريه دويه فريقه باريس سان جرمان لتحقيق فوز مهم على ليفربول (2-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مقدماً أداءً لافتاً أكد به حضوره كأحد أبرز نجوم المواجهات الكبرى، وممهداً لفريقه أفضلية مريحة قبل لقاء الإياب.

ديزيريه دويه يحتفل بالفوز على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس (Getty Images)

خطف النجم الشاب ديزيريه دويه الأضواء مجدداً، بعدما لعب دوراً محورياً في فوز باريس سان جرمان الفرنسي على ليفربول الإنجليزي (2-0)، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثبت دويه (19 عاماً) أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ افتتح التسجيل مبكراً بهدف رائع، عكس مهارته العالية وثقته الكبيرة، مستفيداً من تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء بعد مجهود جماعي مميز قاده عثمان ديمبيليه.

ويواصل اللاعب، المتوج بجائزة "الفتى الذهبي" الموسم الماضي، تقديم مستويات لافتة في المسابقة القارية، حيث رفع رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

وخلال الشوط الأول، كان دويه الأكثر خطورة في صفوف الفريق الباريسي، وهدد مرمى ليفربول في أكثر من مناسبة، كما ساهم في صناعة عدة فرص محققة، في وقت فرض فيه فريقه سيطرة واضحة على مجريات اللعب.

ورغم تراجع حضوره نسبياً في الشوط الثاني، إلا أن تأثيره ظل حاضراً، قبل أن يعزز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بهدف ثانٍ منح فريق العاصمة أفضلية مريحة قبل لقاء الإياب.

ويأتي هذا التألق امتداداً لفترة مميزة يعيشها دويه مؤخراً، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الفرنسي، حيث بدأ يجني ثمار تطوره الفني والبدني، ليؤكد أنه أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الجيل الجديد في باريس سان جرمان.