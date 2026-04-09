أتلتيكو مدريد يقترب من نصف النهائي بثنائية في برشلونة وسان جرمان يحسم مواجهته مع ليفربول

اقترب أتلتيكو مدريد وباريس سان جرمان من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزهما بنتيجة 2-0 على كل من برشلونة وليفربول في ذهاب ربع النهائي.

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع قدمًا في الدور نصف النهائي. وفي مواجهة أخرى، تفوق باريس سان جرمان على ليفربول بالنتيجة نفسها، مساء أمس الأربعاء.

على ملعب كامب نو، نجح أتلتيكو في رد اعتباره بعد سلسلة نتائج سلبية أمام برشلونة، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف الفريق الكتالوني عقب طرد المدافع باو كوبارسي قبل نهاية الشوط الأول. وسجل الأرجنتيني خوليان ألفاريس هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يعزز النرويجي ألكسندر سورلوث النتيجة بهدف ثانٍ في الشوط الثاني.

بهذا الفوز، أنهى أتلتيكو سلسلة برشلونة الخالية من الهزائم، فيما اقترب بشكل كبير من التأهل قبل مباراة الإياب المرتقبة.

وفي العاصمة الفرنسية، فرض باريس سان جرمان سيطرته على مجريات اللقاء أمام ليفربول، ليخرج بانتصار مستحق بثنائية سجلها كل من ديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

من مباراة سان جرمان وليفربول (Getty Images)

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الباريسي من حيث الاستحواذ والفرص، في حين عانى ليفربول من قلة الفعالية الهجومية رغم تحسن أدائه في بعض الفترات.

ومن المنتظر أن تُحسم بطاقتا التأهل إلى نصف النهائي في مباراتي الإياب، حيث سيحاول ليفربول العودة على أرضه، بينما يسعى برشلونة لتعويض خسارته الصعبة أمام أتلتيكو.