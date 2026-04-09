الدوري الإيطالي: قمة مرتقبة بين كومو وإنتر ميلان تُشعل سباق الأبطال

تتجه الأنظار، يوم الأحد المقبل، إلى مواجهة حاسمة في المرحلة 32 من الدوري الإيطالي، حين يستضيف كومو مفاجأة الموسم المتصدر إنتر ميلان، في لقاء يحمل رهانات متباينة بين طموح أصحاب الأرض ببلوغ دوري أبطال أوروبا، وسعي الضيوف للاقتراب أكثر من استعادة اللقب.

ويعيش كومو موسماً استثنائياً وضعه في المركز الرابع، ليصبح على أعتاب مشاركة قارية تاريخية، بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، الذي نجح في تحويل الفريق إلى أحد أبرز مفاجآت البطولة. وحتى ضمان بطاقة في "كونفرنس ليغ" سيُعد إنجازاً كبيراً للنادي الذي عانى طويلاً في الدرجات الدنيا.

في المقابل، يدخل إنتر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على روما، مدعوماً بعودة هدافه وقائده لاوتارو مارتينيس، ما يعزز قوته الهجومية رغم بعض الثغرات الدفاعية. ويطمح الفريق لمواصلة التقدم نحو لقبه الحادي والعشرين، خاصة مع الضغط المتواصل من نابولي.

ويحتدم الصراع على المراكز المؤهلة أوروبياً، إذ يتقدم كومو بفارق ضئيل عن يوفنتوس، بينما يلاحقه روما الذي يسعى لتعويض خسارته الثقيلة والاقتراب من المربع الذهبي عندما يواجه بيزا.

بدوره، يواصل نابولي مطاردة إنتر بفارق سبع نقاط، آملاً في تحقيق انتصار جديد عندما يحل ضيفاً على بارما، في وقت يسعى فيه ميلان الثالث لاستعادة توازنه أمام أودينيزي بعد تراجع نتائجه مؤخراً.

ومع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، تبدو الجولة الحالية مفصلية في رسم ملامح الصراع على اللقب والمقاعد الأوروبية، حيث لا مجال لإهدار النقاط.