الدوري الإنجليزي يعود بمواجهات نارية في سباق اللقب والبقاء

تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع بعد توقف قصير، وسط صراع مشتعل على اللقب بين أرسنال ومانشستر سيتي، ومنافسة قوية على المراكز الأوروبية. كما تتجه الأنظار إلى ليفربول في سعيه لاستعادة توازنه، بينما يدخل توتنهام مرحلة حرجة.

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الدوران هذا الأسبوع بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع، وسط أجواء مشتعلة في صراع اللقب والمراكز الأوروبية، إضافة إلى معركة البقاء في القاع.

يسعى أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا إلى تعزيز صدارته والاقتراب أكثر من حلم التتويج بأول لقب دوري منذ 22 عامًا، عندما يستضيف بورنموث. وفي المقابل، يترقب الفريق تعثر منافسه المباشر مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، الذي يحل ضيفًا على تشيلسي في مواجهة قوية قد تعيد إشعال سباق القمة.

أما ليفربول بقيادة آرنه سلوت، فيدخل مرحلة حساسة بعد تراجع نتائجه مؤخرًا، حيث باتت آماله محصورة في ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حين يستضيف فولهام في مباراة لا تحتمل خسارة جديدة.

في أسفل الترتيب، يعيش توتنهام وضعًا معقدًا، مع تولي المدرب الجديد روبرتو دي زيربي المهمة في محاولة إنقاذ الفريق من خطر الهبوط، حيث يبدأ مشواره أمام سندرلاند في اختبار صعب ومبكر.

كما تتواصل المنافسة المحتدمة على المراكز الأوروبية بين عدة فرق أبرزها تشيلسي وفولهام، في ظل تقارب كبير في النقاط يَعِد بجولات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الجولة وسط ترقب قمة منتظرة الأسبوع المقبل بين أرسنال ومانشستر سيتي، والتي قد تكون مفصلية في تحديد بطل الموسم.