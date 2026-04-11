برشلونة يفوز بالديربي.. بايرن يحطم رقمًا قياسيًا.. ميلان يتعثر ويفقد الأمل بالفوز بالدوري

انتصر برشلونة برباعية على غريمه التقليدي في ديربي كاتالونيا إسبانيول، وسجّل بايرن ميونخ في ألمانيا رقمًا قياسيًا بعدد الأهداف المسجّلة في موسم واحد، بعد انتصاره بخماسية نظيفة على سانت باولي، وميلان يخسر ويفقد الأمل بحيازة لقب الدوري الإيطالي.

حسم برشلونة الديربي أمام جاره إسبانيول 4-1، السبت، ضمن المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة إضافية من المحافظة على لقبه، بعدما وسّع الفارق مع مطارده ريال مدريد الوصيف إلى 9 نقاط قبل 7 مراحل من نهاية الدوري، فيما حطّم بايرن ميونيخ الألماني رقمًا قياسيًا بعدد الأهداف المسجّلة في موسم واحد، واقترب من حسم اللقب بعد فوزه الكاسح على مضيفه سانت باولي 5-0، وفي إيطاليا تلاشت آمال فريق ميلان في الفوز بلقب الدوري، بعد هزيمته الثقيلة أمام ضيفه أودينيزي بثلاثية نظيفة على ملعب "سان سيرو" في الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وأحرز أهداف برشلونة فيران توريس (10 و25) ولامين يامال (87) والبديل الإنجليزي ماركوس راشفورد (89)، في حين وقّع بول لوزانو على هدف إسبانيول الوحيد (56).

ورفع برشلونة بتحقيقه الانتصار السابع تواليًا في "لا ليغا"، والـ16 في 16 مباراة على أرضه بالعلامة الكاملة، رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، معززًا بذلك آماله بإحراز اللقب للمرة 29 في تاريخه.

كما أخذ جرعة معنوية في وقت مناسب قبل 3 أيام من مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ سيحاول قلب الطاولة وتحقيق "ريمونتادا" تمكّنه من انتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي، بعد خسارته ذهابًا على أرضه 0-2.

وافتتح توريس التسجيل في توقيت مبكر برأسية من داخل منطقة اليارادت الست، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفّذها لامين يامال (10).

وأضاف توريس الهدف الثاني بتسديدة أرضية بيمناه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، وذلك بعد تمريرة حاسمة متقنة من يامال وضعه على إثرها منفردًا في مواجهة المرمى (25).

وقلّص إسبانيول الفارق بتسديدة حملت توقيع لوزانو بيمناه من داخل المنطقة، استقرت في الزاوية اليسرى (56).

ودفع المدرب الألماني لبرشلونة، هانزي فليك، بلاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ العائد من الإصابة، بعد غياب 5 مباريات في "لا ليغا" بسبب الإصابة، بدلًا من لوبيس (84).

وأنهى يامال الأمور مستفيدًا من خطأ ديميتروفيتش في تشيت الكرة، فانتزعها منه وأودعها المرمى المشرّع أمامه (87).

وأضاف راشفورد الرابع بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة في الزاوية اليمنى عرضية دي يونغ (89).

بايرن يحطّم رقمًا قياسيًا

وفي ألمانيا، حطّم بايرن ميونيخ الألماني رقمًا قياسيًا بعدد الأهداف المسجّلة في موسم واحد، واقترب من حسم اللقب بعد فوزه الكاسح على مضيفه سانت باولي 5-0، وخسارة ملاحقه بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن 0-1 في المرحلة 29.

وبعد أن كان الرقم الذي حقق بايرن نفسه في موسم 1971-1972، والذي انتهى بتسجيل 101 هدف، منها 40 هدفًا سجلها المهاجم غيرد مولر وحده، فعلها العملاق البافاري مجددًا وحطّم الرقم أيضًا بعد أن وصل إلى 105 أهداف.

وكان هدف ليون غوريتسكا الثاني في المباراة (53)، بعد افتتاح جمال موسيالا التسجيل (9)، كافيًا لتحطيم الرقم، قبل أن يضيف الفرنسي ميكايل أوليسيه الثالث (55) ويتبعه السنغالي نيكولاس جاكسون بالرابع (66)، ثم يختم البرتغالي رافايل غيريرو المهرجان بالخامس (89).

اليوم الاحتفالي لم يقتصر على تحطيم الرقم القياسي، بل لاقتراب بايرن أكثر من لقبه الـ35 القياسي أيضًا في "بوندسليغا"، بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة، بفارق 12 نقطة عن دورتموند قبل 5 مباريات من نهاية الموسم.

وبات الفريق البافاري بحاجة إلى 4 نقاط فقط لحسم اللقب (80 نقطة)، إذ أن أقصى ما قد يمكن أن يصل إليه دورتموند هو 79 نقطة، علمًا أن لبايرن فارق أهداف ضخم أيضًا (77 مقابل 31).

وحُسمت الأمور في الشوط الثاني بهدفين خلال دقيقتين، عبر غوريتسكا بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد ركلة حرة نفذها يوزوا كيميتش أخطأ الدفاع في تشتيتها (53)، ثم هدف آخر من أوليسيه بتصويبة من على مشارف المنطقة (55).

وسجل جاكسون الرابع حين وضعه موسيالا في مواجهة الحارس البوسني نيكولا فاسيل (66)، وأضاف غيريرو الخامس مستغلا خطأ دفاعيا وتسديدة قريبة (89).

ميلان يتعثر ويفقد الأمل بالفوز بالدوري

بعد سقوطه خارج الديار بهدف نظيف أمام نابولي في المرحلة الماضية، تلقّى ميلان خسارة ثانية تواليًا للمرة الأولى هذا الموسم، هذه المرة على أرضه أمام أودينيزي 0-3 ضمن مباريات المرحلة 32.

وأحرز أهداف الضيوف كلّ من دافيدي بارتيساغي (27 بالخطأ في مرمى فريقه)، والهولندي يورغن إيكيلينكامب (37)، والفرنسي أرتو أتا (71).

وتجمّد رصيد ميلان عند 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي الثاني.

ويعاني فريق المدرب ماسيميليانو أليغري من أزمة نتائج في الفترة الأخيرة، فبعد خسارة واحدة في أول 25 مرحلة بالدوري، تلقّى 4 هزائم في آخر 7 مباريات، ما أفقده عمليًا فرصة التتويج بلقب الدوري، بعدما بات يبتعد بفارق 9 نقاط عن جاره وغريمه إنتر المتصدر (72)، الذي يواجه مضيفه كومو الرابع (58) الأحد.

وقال أليغري في مقابلة مع منصة "دازون"؛ "يجب أن تجعلنا هذه الهزيمة ندرك أن تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا بات مهددًا".

أما أودينيزي، فحقق انتصاره الثاني في آخر ثلاث مباريات مقابل تعادل، فرفع بذلك رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.