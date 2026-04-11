مونديال 2026: أنشيلوتي يفتح الباب أمام مشاركة نيمار في كأس العالم

أكد المدرب الإيطالي المخضرم أنّ الباب مفتوح أمام عودة النجم البرازيلي، في حال كان في وضع بدني جيد وملائم لخوض بطولة كأس العالم، علمًا بأنّ نيمار لم يشارك مع المنتخب منذ عام 2023 بعد إصابة خطيرة في الركبة.

ترك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، الباب مفتوحًا أمام إمكانية انضمام نيمار دا سيلفا، نجم فريق سانتوس، لتشكيلته المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم هذا العام.

وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال أنشيلوتي إنّ "نيمار جزء لا يتجزأ من تاريخ الكرة البرازيلية وسيظل كذلك، إنّه موهبة عظيمة، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنّه يستطيع مساعدتنا في الفوز بكأس العالم القادمة".

وتابع أنّ "نيمار يسير في الطريق الصحيح، ويجب أن يواصل التحسن في حالته البدنية، فهو قادر على العودة إلى أفضل مستوياته بنسبة 100%، لقد قلت ذلك مرارًا وتكرارًا، وهو أمر واضح تمامًا، لن أستدعي إلا اللاعبين الجاهزين بدنيًا، وهو تعافى بشكل جيد".

وأضاف أنشيلوتي قائلًا إنّ نيمار "يخضع حاليًا للتقييم من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومن قبلي شخصيًا، ولا يزال أمامه شهران لإثبات أنّه يمتلك المؤهلات اللازمة للعب في كأس العالم القادمة".

وأدت هزيمة البرازيل 1-2 أمام فرنسا في بوسطن، إلى هتاف الجماهير باسم نيمار، لكنّ أنشيلوتي رفض رد الفعل في ذلك الوقت، قائلًا إنّ الاهتمام يجب أن ينصب على اللاعبين المختارين.

وطالما أكد أنشيلوتي باستمرار أنّ نيمار سيكون ضمن المنافسة إذا كان لائقًا تمامًا، لكن تمّ استبعاد المهاجم من تشكيلة البرازيل للمباريات الودية التي أقيمت الشهر الماضي ضد فرنسا وكرواتيا.

غير أنّ المدرب الإيطالي لفت إلى أنّ مهاجم سانتوس لا يزال جزءًا من تفكيره، فيما يقوم المنتخب البرازيلي بتقييم خياراته قبل كأس العالم، الذي سيقام في الفترة من 11 حزيران/ يونيو إلى 19 تموز/ يوليو، في أميركا الشمالية والمكسيك.

ولم يلعب نيمار، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفًا، مع المنتخب الوطني منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد عانى من أجل الحفاظ على سلسلة ثابتة من المباريات منذ عودته إلى سانتوس العام الماضي.

ويقع منتخب البرازيل، حامل الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي وإسكتلندا، وسيبدأ مبارياته في 13 حزيران/ يونيو المقبل في ملعب نيوجيرسي.