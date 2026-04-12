الدوري الإنجليزي: سيتي يقلّص الفارق من أرسنال في القمة وتوتنهام يواجه خطر الهبوط

تمكّن السيتيزنس من الانتصار بثلاثية نظيفة على فريق تشلسي اللندني، مكملًا بذلك سلسلة النتائج الإيجابية في مطاردته لأرسنال المتصدّر، فيما يواجه توتنهام خطر الهبوط من الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 50 عامًا.

واصل مانشستر سيتي ضغطه على أرسنال المتصدر، الذي مُني بخسارة مفاجئة على أرضه أمام بورنموث، بفوز السيتي العريض على مضيفه تشلسي 3-0 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين سيتي بفوزه إلى أهداف نيكي أورايلي (51)، ومارك غيهي (57)، والبلجيكي جيريمي دوكو (68).

وبعد يوم واحد من سقوط أرسنال أمام ضيفه بورنموث 1-2، استغل فريق المدرب الإسباني، بيب غوادريولا، الموقف وقلّص الفارق مع المتصدّر إلى 6 نقاط مع مباراة أقل، ما يجعل من السباق نحو لقب الدوري الممتاز على أشدّه، قبل أسبوع واحد من القمة المنتظرة بين سيتي وأرسنال الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.

ورفع سيتي رصيده إلى 64 نقطة خلف أرسنال (70)، علمًا أنه حقق فوزه الثالث تواليًا في مختلف المسابقات، من بينها الانتصاران الأخيران على أرسنال 2-0 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وعلى ليفربول 4-0 في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويخشى أرسنال تكرار سيناريو موسمي 2023 و2024، عندما تصدّر لفترات طويلة من الموسم قبل أن يخسر اللقب في نهاية المطاف لمصلحة سيتي.

وقال غوارديولا عن المواجهة المرتقبة، "أكنّ احترامًا كبيرًا لأرسنال، ولما قدّموه خلال السنوات الأخيرة. أعرف المدرب واللاعبين وجودتهم، وكيف ينافسون في كل الظروف، وهذه هي مهمتنا الأصعب. هناك بعض الجوانب التكتيكية، وربما سنجري بعض التعديلات".

وأضاف "لقد كانوا أفضل فريق هنا، وفي أوروبا حتى الآن. الفوز على أرسنال مرة واحدة أمر صعب للغاية، فكيف بتكرار ذلك مرتين خلال أسابيع قليلة؟ علينا أن نرتاح".

وتابع "أود أن أقول لجماهيرنا: احترموا أرسنال كثيرًا؛ إنه فريق استثنائي. تعالوا لدعمنا منذ الدقيقة الأولى، لأن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم".

وفي المقابل، تجمّد رصيد تشلسي عند 48 نقطة في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن ليفربول الخامس، ما يعقد جهوده بشأن التأهل إلى دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

وبعد خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، بات كل تركيز سيتي ينصب على الدوري المحلي، بخلاف أرسنال الذي ينشغل أيضًا بخوض ربع نهائي المسابقة القارية أمام سبورتينغ البرتغالي، (فاز ذهابًا 1-0)، على أن يلتقيا إيابًا الاربعاء.

وجاء الشوط الأول سلبيًا بالنسبة إلى سيتي بعدما انتهى بالتعادل، إلّا أن رجال غوارديولا انتفضوا في الشوط الثاني.

ونجح أورايلي في منح الضيوف التقدم بعدما تلقى تمريرة عرضية من ريان شرقي، قبل أن يتابعها برأسه في المرمى من مسافة قريبة (51).

وبعد 7 دقائق، أظهر شرقي إبداعه حين نجح في شق طريقه بين لاعبي تشلسي على مشارف المنطقة، ومرر كرة رائعة إلى غيهي الذي أطلق تسديدة متقنة في الزاوية البعيدة.

وأمّن سيتي فوزه بهدف ثالث في الدقيقة 68 عندما، استفاد من تلكؤ الدفاع لينقضّ دوكو على الكرة ويسدّد بإتقان.

توتنهام في خطر الهبوط

وأهدر أستون فيلا فرصة التقدم إلى المركز الثالث موقتًا، عقب تعادله أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 1-1.

وتقدم فيلا بهدف عكسي عبر البرازيلي موريلو (23)، قبل أن يدرك نوتنغهام التعادل بفضل الويلزي، نيكو شاي وليامس (38).

ورغم دخوله إلى المواجهة على خلفية انتصاره العريض خارج أرضه على بولونيا الإيطالي 3-1، في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، لم ينجح فريق المدرب الإسباني، أوناي إيمري، في تجاوز مانشستر يونايتد موقتًا إلى المركز الثالث، بعدما بات يتخلف عنه بفارق الأهداف (55 نقطة لكل منهما)، علمًا أن الاخير يستضيف ليدز يونايتد يوم الإثنين، مع فرصة الابتعاد بفارق 3 نقاط.

فيما رفع نوتنغهام رصيده إلى 33 نقطة مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

وسقط المدرب الإيطالي، روبرتو دي زيربي، في اختباره الأول على رأس توتنهام، بعدما سجّل الفرنسي نوردي موكييلي هدف الفوز لمصلحة سندرلاند (61).

ويواجه توتنهام خطر الهبوط من الدوري الممتاز إلى الـ"تشامبيونشيب" للمرة الأولى منذ موسم 1977-1978، إذ يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن وست هام آخر الفرق في دائرة الامان.

ولجأ توتنهام إلى المدرب دي زيربي لإنقاذه من الهبوط للمرة الأولى منذ ما يقارب 50 عامًا، بعدما حلّ خلفًا للكرواتي، إيغور تودور، مطلع هذا الشهر.

وأمام دي زيربي الآن 6 مباريات فقط لإنقاذ النادي اللندني من شبح الهبوط.

وقاد المهاجم الفرنسي جان فيليب-ماتيتا فريقه كريستال بالاس بتسجيله ثنائية، منها هدفه القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا عن ضائع، للفوز على ضيفه نيوكاسل 2-1.

وبعدما منح الدنماركي وليام أوسولا التقدم لـ "ماغبايز" (43)، نجح ماتيتا في قلب تأخر فريقه إلى تقدم بهدفين متأخرين (80 و90+4 من ركلة جزاء).

وأتاحت النقاط الثلاث لكريستال بالاس تجاوز نيوكاسل في الترتيب العام بفارق الأهداف في المركز الثالث عشر، برصيد 42 نقطة لكل منهما.