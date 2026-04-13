أبطال أوروبا: راشفورد يراهن على ردّ برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

يستعد ماركوس راشفورد لقيادة برشلونة في مواجهة حاسمة أمام أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ساعياً لتعويض خسارة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب "كامب نو" وإحياء آمال التأهل.

ورغم الأداء النشط الذي قدمه المهاجم الإنجليزي في مباراة الذهاب، إلا أنه أهدر عدة فرص محققة، ما حرمه من ترجمة حضوره الهجومي إلى أهداف، في ليلة أوروبية خرج منها الفريق الكتالوني محبطاً.

ويأمل راشفورد، القادم إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، في تعويض ما فاته، خاصة أن مستقبله مع النادي لم يُحسم بعد، في ظل وجود بند شراء تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

ومع إصابة البرازيلي رافينيا، بات راشفورد الخيار الأقرب لشغل الجهة اليسرى في خط هجوم برشلونة، ما يمنحه فرصة إضافية لإثبات قيمته في مباراة حاسمة.

وكان اللاعب قد أظهر قدرة على اختراق دفاع أتلتيكو في الذهاب، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة رغم خلقه فرصاً متعددة، وهو ما اعترف به بعد اللقاء مؤكداً أن الفريق قادر على صناعة الفرص لكن عليه استغلالها بشكل أفضل.

مدرب برشلونة، هانزي فليك، فضّل إراحة راشفورد جزئياً في مباراة الدوري الأخيرة أمام إسبانيول، قبل أن يدفع به كبديل ليسجل هدفاً في الدقائق الأخيرة، في إشارة إيجابية قبل المواجهة الأوروبية.

ويعوّل فليك على استعادة اللاعب لحسّه التهديفي، إلى جانب تحسن دوره في الضغط الدفاعي، وهو الجانب الذي يُطالب به الجهاز الفني لتعزيز منظومة اللعب الجماعي.

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب الثالثة خلال فترة قصيرة، بعد أن سبق لراشفورد التسجيل أمام أتلتيكو في مواجهة سابقة على ملعب "ميتروبوليتانو".

ورغم تسجيله 12 هدفاً و13 تمريرة حاسمة هذا الموسم في مختلف المسابقات، فإن برشلونة ما زال يدرس جدوى تفعيل بند شراء عقده في ظل الضغوط المالية، وسط حاجة النادي إلى تعزيزات دفاعية أيضاً في سوق الانتقالات المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو مهمة راشفورد في العاصمة الإسبانية مزدوجة: قيادة العودة الأوروبية، وإثبات أنه يستحق البقاء في مشروع برشلونة للمواسم القادمة.