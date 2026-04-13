صنداونز يهزم الترجي في رادس ويقترب من نهائي إفريقيا

عاد ماميلودي صنداونز بفوز ثمين من ملعب الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1-0، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليعزز حظوظه في بلوغ النهائي قبل مواجهة الإياب، فيما بات الترجي مطالبًا بالفوز خارج أرضه لتعويض خسارته.

وبهذا الانتصار، وضع صنداونز قدمًا في النهائي، مستفيدًا من أفضلية هدف خارج الديار قبل مواجهة الإياب المرتقبة في بريتوريا، فيما بات الترجي مطالبًا بالفوز لتعويض خسارته إذا أراد مواصلة مشواره القاري.

وجاءت بداية اللقاء حذرة من الجانبين، مع تفوق نسبي للضيوف في الاستحواذ، مقابل اعتماد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، وكادوا يفتتحون التسجيل عبر تسديدة ارتطمت بالقائم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الفريق الجنوب إفريقي في ترجمة أفضليته، حين سجل هدف المباراة الوحيد عبر لاعبه الكولومبي برايان ليون في الدقيقة 51، مستفيدًا من تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء.

وحاول الترجي العودة في النتيجة من خلال تكثيف هجماته وإجراء عدة تغييرات هجومية، ونجح في تسجيل هدف ألغاه الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الدقائق الأخيرة، فرض الفريق التونسي ضغطًا كبيرًا على دفاع صنداونز، خاصة بعد طرد أحد لاعبي الضيوف، إلا أن التماسك الدفاعي حال دون تعديل النتيجة، لتنتهي المواجهة بتفوق ثمين للفريق الجنوب إفريقي.