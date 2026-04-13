فياريال يعبر بلباو بثنائية ويعزز موقعه في المربع الذهبي

حقق فياريال انتصارًا صعبًا خارج أرضه على حساب أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1، في ختام منافسات المرحلة 31 من الدوري الإسباني، مساء أمس الأحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث ويبتعد عن أقرب ملاحقيه.

وسجل هدفي فياريال كل من سيرجي كاردونا وألفون، قبل أن يقلص غوركا غوروسيتا الفارق لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة، دون أن ينجح بلباو في إدراك التعادل.

واستفاد "الغواصات الصفراء" من تعثر أتلتيكو مدريد ليوسع الفارق معه، في وقت واصل فيه برشلونة الابتعاد في الصدارة عقب فوزه الكبير في الديربي، بينما اكتفى ريال مدريد بالتعادل.

وفي مباريات أخرى، تعثر ريال بيتيس مجددًا بتعادله مع أوساسونا، فيما تلقى سلتا فيغو خسارة مفاجئة أمام ريال أوفييدو، في حين حقق ريال مايوركا فوزًا لافتًا على رايو فايكانو بثلاثية نظيفة.