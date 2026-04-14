بدء محاكمة جديدة بشأن ملابسات وفاة مارادونا... ما التفاصيل الأخيرة؟

انطلقت، الثلاثاء، محاكمة جديدة بشأن ملابسات وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد عام على فضيحة طالت أحد القضاة وأدت إلى إبطال المحاكمة الأولى.

وتوفيَ مارادونا الذي يُعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 عن 60 عاما، أثناء فترة تعافيه من جراحة في الدماغ في منزل خاص.

وجاءت وفاته إثر قصور في القلب وأزمة رئوية حادة، وهي حالة يتجمع فيها السائل داخل الرئتين، وذلك بعد أسبوعين من الجراحة.

يُتهم فريقه الطبي المكون من سبعة أشخاص بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاته. غير أن المحاكمة توقفت بعد شهرين ونصف من انطلاقها، وبعد ساعات من شهادات مؤثرة، بعضها اتسم بالبكاء، أدلى بها شهود من بينهم أبناء مارادونا.

وقال المدعي العام باتريسيو فيراري، الثلاثاء، أمام المحكمة إن مارادونا عولج على يد "مجموعة من الهواة" ارتكبت "جميع أنواع الإهمال"، ما أدى إلى ظروف وصفها بأنها "قاسية".

وأُبطلت المحاكمة الأولى في أيار/ مايو 2025، بعدما تبيّن أن إحدى القاضيات المشرفات عليها كانت مشاركة في فيلم وثائقي عن القضية، ما اعتُبر خرقا محتملا لقواعد الأخلاقيات.

وتنحت القاضية جولييتا ماكينتاش وهي تواجه في الوقت ذاته إجراءات جنائية بسبب سلوكها.

وأضاف فيراري أمام المحكمة، أن مارادونا "بدأ في الاحتضار قبل 12 ساعة من وفاته الفعلية"، مضيفا أن "أي شخص فكر في نقله إلى عيادة بسيارة أو إسعاف خلال أسبوعه الأخير كان من الممكن أن ينقذ حياته".

120 شاهدا في المحاكمة الثانية

حضرت بنات مارادونا، دالما وجيانينا وجانا، إلى جانب شريكته السابقة فيرونيكا أوخيدا، الجلسة الافتتاحية للمحاكمة التي عُقدت في قاعة مكتظة بالحضور في ضاحية سان إيسيدرو شمالي بوينس آيرس.

وفي خطابه الافتتاحي، عرض محامي دالما وجيانينا مارادونا، فرناندو بورلاندو، سماعة طبية، قائلا "هذا الجهاز الصغير، رغم أهميته الكبيرة في الطب، لم يُوضع قط على صدر مارادونا بين 11 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر (أي خلال الأسبوعين اللذين سبقا وفاته)، ولم يتم الاستماع إلى نبض قلبه".

وخارج قاعة المحكمة، تجمع نحو خمسين شخصا يحملون الأعلام الأرجنتينية ولافتات تطالب بالعدالة من أجل "د10 أس"، في تلاعب لفظي يجمع بين رقم قميص مارادونا رقم 10 وكلمة "ديوس" التي تعني "الإله" بالإسبانية.

وستسعى المحاكمة الجديدة التي من المقرر أن تستمع إلى نحو 120 شاهدا، مجددا إلى تحديد ما إذا كان الفريق الطبي لمارادونا مسؤولا عن وفاته.

وطالب محامي الدفاع، فرانشيسكو أونيتو، ببثّ كامل وقائع المحاكمة مباشرة على شاشات التلفزيون، بدلا من الاكتفاء بنقل اليوم الأول ويوم النطق بالحكم كما هو مخطط حاليا.

ويُتهم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، من أطباء واختصاصيين نفسيين وممرضين كانوا يشرفون على علاجه آنذاك بارتكاب جريمة قتل مع احتمال الإدانة بـ"القتل العمد المحتمل"، أي الاستمرار في نهج علاجي مع العلم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.

ويواجه المتهمون في حال إدانتهم أحكاما بالسجن تتراوح بين ثماني سنوات و25 عاما.

في المقابل، يؤكد فريق الدفاع أن مارادونا الذي عاش حياة صاخبة وعانى من الإدمان والكحول، توفي لأسباب طبيعية.

وقال المحامي فاديم ميشانتشوك الذي يدافع عن الطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، في تصريحات لإذاعة "راديو كون فوس" خلال عطلة نهاية الأسبوع "إذا كان هناك أمر واحد تم استبعاده، فهو وجود مخطط إجرامي متعمد لقتل دييغو مارادونا".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى شهر تموز/ يوليو على أقرب تقدير.

لا يزال إرث مارادونا يهيمن على الذاكرة العامة في الأرجنتين، حيث يبقى رمزا وطنيا بارزا، فشكّل في حياته ووفاته مصدرا كبيرا لإثارة جدل قانوني وعاطفي واسع.

وكانت وفاة بطل مونديال المكسيك 1986 قد أدخلت الأرجنتين في حالة حداد، في خضم جائحة كورونا.

واصطف عشرات الآلاف من المشيعين لإلقاء النظرة الأخيرة على نجم بوكا جونيورز ونابولي الإيطالي السابق، حيث وُضع جثمانه في القصر الرئاسي.