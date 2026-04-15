بين الحسم ومحاولات العودة.. مواجهات نارية في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

يوري تيليمانس خلال تدريبات أستون فيلا، اليوم، قبل إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي في برمنغهام (Getty Images)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الخميس، إلى مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستحسم هوية الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، في طريق المنافسة على اللقب المنتظر في إسطنبول خلال أيار/ مايو المقبل.

في أبرز المواجهات، يحل فرايبورج الألماني ضيفًا على سلتا فيغو الإسباني وهو يمتلك أفضلية مريحة بعد فوزه بثلاثية نظيفة ذهابًا، ما يضعه على أعتاب إنجاز تاريخي ببلوغ نصف النهائي لأول مرة أوروبيًا. ورغم صعوبة المهمة، يراهن الفريق الإسباني على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة قلب النتيجة.

وفي مواجهة أخرى، يستضيف أستون فيلا الإنجليزي فريق بولونيا الإيطالي، بعدما اقترب من التأهل بفوزه 3-1 في مباراة الذهاب، مستفيدًا من تألق مهاجمه أولي واتكينز. ومع ذلك، يحذر مدربه أوناي إيمري من التهاون أمام طموح الفريق الإيطالي الساعي للعودة رغم صعوبة الموقف.

كما يلتقي نوتنغهام فورست الإنجليزي مع بورتو البرتغالي في مواجهة متكافئة، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، ما يجعل مباراة الإياب مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصة مع سعي فورست لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، مقابل خبرة بورتو في مثل هذه المواجهات.

وفي مباراة لا تقل إثارة، يستضيف ريال بيتيس الإسباني نظيره سبورتينغ براغا البرتغالي، بعد تعادل الفريقين ذهابًا بنفس النتيجة، في لقاء يتوقع أن تحسمه التفاصيل الصغيرة، في ظل تقارب المستوى بين الطرفين.

وتحمل مواجهات الإياب طابعًا حاسمًا بين فرق تسعى لتأكيد تفوقها وأخرى تطمح لتحقيق “ريمونتادا” تقلب موازين المنافسة نحو نصف النهائي.