دوري الأبطال: أتلتيكو مدريد يقصي برشلونة ويبلغ نصف النهائي

أطاح أتلتيكو مدريد بنظيره برشلونة خارج دوري أبطال أوروبا وتأهل إلى نصف نهائي البطولة، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب رغم خسارته بهدفين مقابل هدف.

ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الفوز 2-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة الأوروبية.

واستفاد أتلتيكو مدريد من فوزه ذهابًا في معقل الفريق الكاتالوني بهدفين دون رد، لينتزع بطاقة التأهل لقبل النهائي متفوقًا بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

في معقل الفريق المدريدي، تقدم برشلونة بهدفي لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 4 و24.

وقلص الفريق المدريدي الفارق بهدف النيجيري آديمولا لوكمان في الدقيقة 31.

وكافح برشلونة كثيرًا في الشوط الثاني، ولكنه تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه إيريك غارسيا في الدقيقة 79 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل من تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وبذلك ينتظر أتلتيكو مدريد الفائز من أرسنال الإنجليزي ضد سبورتينغ لشبونة، الأربعاء، علمًا بأن الفريق اللندني فاز ذهابا خارج أرضه بهدف .

وتفوق أتلتيكو على برشلونة للمرة الثانية هذا الموسم في البطولات الإقصائية، حيث أطاح به من قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز 4-0 ذهابا، والخسارة 0-3 إيابا.

وأطاح الفريق المدريدي بالعملاق الكتالوني من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال للمرة الثالثة بعد تفوقه عليه في عامي 2014 و2016.

بدأ برشلونة اللقاء باندفاع هجومي، وكاد يامال أن يهز الشباك بعد مرور 40 ثانية فقط، لكن خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد تصدى لانفراد تام.

وفي الدقيقة الرابعة، استغل فيران توريس تمريرة خاطئة من الدفاع المدريدي ليلعب بينية إلى يامال الذي سدد بسهولة في الشباك، ليحرز الهدف الأول للضيوف، ويحتفل بهدفه السادس في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وواصل موسو تألقه بالتصدي لانفراد آخر أمام داني أولمو في الدقيقة التاسعة بعد بينية من يامال، ورد الفريق المدريدي بمحاولتين أقل خطورة من أنطوان غريزمان ولوكمان.

وسجل برشلونة هدفه الثاني بعد تمريرة بينية من أولمو إلى فيران توريس الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة بيسراه في الشباك، بعدها بثوان قليلة أنقذ موسو فرصة محققة بالتصدي لرأسية فيرمين لوبيز الذي سقط على الأرض غارقًا في دمه بعد اصطدام بقدم الحارس الأرجنتيني.

ووسط هجمات برشلونة الضائعة، انطلق ماركوس يورينتي بهجمة مرتدة من الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية قابلها لوكمان بتسديدة مباشرة في الشباك بعد التفوق في سباق سرعة على الفرنسي جوليس كوندي، مدافع برشلونة.

وواصل موسو تألقه بإنقاذ مرمى أتلتيكو مدريد من فرصة جديدة أمام فيران توريس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بمحاولة هجومية خطيرة لأتلتيكو، حيث سدد لوكمان كرة بجوار القائم، بينما تدخلت تقنية الفيديو لإلغاء هدف ثالث لبرشلونة في الدقيقة 55 بداعي التسلل ضد فيران توريس، وبعدها هدأ إيقاع المباراة مع محاولات غير مؤثرة من أولمو وماركوس يورينتي، والبديل أليكس باينا.

وفي الدقيقة 74، أنقذ جوان غارسيا مرمى برشلونة من فرصة محققة مزدوجة أمام لو نورماند وماركوس يورينتي، بينما اشتعلت الأحداث بطرد إيريك غارسيا بعد خمس دقائق نتيجة عرقلة البديل ألكسندر سورلوث، وذلك بعد تدخل من تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

تأثر برشلونة بالنقص العددي، ولم يستفد من احتساب ثماني دقائق وقت بدل ضائع، حيث أضاع البدلاء الثلاثة ماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو ثلاث محاولات قريبة، ورد أتلتيكو بمحاولات أقل خطورة من جوليان ألفاريز ونيكو غونزاليس وناهويل مولينا.