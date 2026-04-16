دوري أبطال أوروبا: أربيلوا يرى طرد كامافينغا نقطة التحول في سقوط ريال مدريد أمام بايرن

خسر ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ (3-4) في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة مثيرة حُسمت في دقائقها الأخيرة، وسط تأكيد مدربه ألفارو أربيلوا أن طرد إدواردو كامافينغا كان نقطة التحول التي أنهت آمال فريقه في التأهل.

الحكم فينسيتش يشهر بطاقة صفراء للاعب إدواردو كامافينغا في المباراة، مساء أمس (Getty Images)

اعتبر مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، أن طرد لاعب وسطه الفرنسي إدواردو كامافينغا في الدقائق الأخيرة كان اللحظة الحاسمة التي قلبت موازين المواجهة أمام بايرن ميونيخ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة فريقه (3-4).

وأوضح أربيلوا أن فريقه كان قريبًا من تحقيق نتيجة إيجابية بعدما تقدم أكثر من مرة خلال اللقاء، لكنه فقد السيطرة عقب النقص العددي، مشيرًا إلى أن القرار التحكيمي كان قاسيًا ومؤثرًا. وقال إن مثل هذه التفاصيل قد تغيّر مجرى المباريات الكبيرة، معربًا عن أسفه للخروج من البطولة بهذه الطريقة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث نجح ريال مدريد في التقدم ثلاث مرات، قبل أن يعود بايرن ميونيخ ويقلب النتيجة لصالحه في الدقائق الأخيرة، مستفيدًا من طرد كامافينغا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب تعطيل استئناف اللعب.

ورغم الخيبة، شدد أربيلوا على تحمله المسؤولية الكاملة عن الخروج، مهنئًا الفريق الألماني على تأهله، ومؤكدًا أن لاعبيه قدموا أداءً قتاليًا، لكنهم لم ينجحوا في استثمار الفرص المتاحة.

وبهذا الإقصاء، يقترب ريال مدريد من إنهاء موسمه دون ألقاب، في ظل خروجه أيضًا من كأس إسبانيا وتراجعه في سباق الدوري المحلي.