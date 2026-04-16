دوري أبطال أوروبا: أرتيتا يراهن على شخصية أرسنال بعد عبور معقد إلى نصف النهائي

تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تعادل سلبي أمام سبورتينغ لشبونة، مستفيدًا من فوزه ذهابًا، في مباراة شهدت صراعًا بدنيًا ومحاولات متبادلة لحسم النتيجة دون تغيير على لوحة الأهداف.

خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري الأبطال، مساء أمس، تعرض موسكيرا لتحدٍ من ترينكاو (Getty Images)

أعرب مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، عن ثقته بقدرة فريقه على المنافسة رغم الأداء غير المقنع، عقب تأهله الصعب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب سبورتينغ لشبونة.

ونجح الفريق اللندني في حجز بطاقة العبور بعد تعادل سلبي في الإياب، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (1-0)، في مواجهة لم ترقَ للمستوى المتوقع، حيث عانى "المدفعجية" أمام محاولات الفريق البرتغالي الذي كان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة.

ورغم تراجع النتائج مؤخرًا، أكد أرتيتا أن فريقه أظهر شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط، مشيرًا إلى أن تحقيق التأهل في ظل الغيابات والإجهاد يعكس الروح القتالية لدى اللاعبين.

وقال أرتيتا "لسنا مثاليين، ونعترف بذلك، لكن هناك قيمة في ما قدمه اللاعبون".

وأكد "إنها لحظة هائلة. أن تكون ضمن الفرق الأربعة المتبقية هو عمل رائع. إنها ليلة مميزة".

وأردف "أنا سعيد جدا من أجل جميع أفراد نادينا. نحن نخطو خطوات لم تتحقق في هذا النادي منذ 140 عاما".

واستطرد "سنخوض ليلتين ساحرتين أمام أتلتيكو. ما حققه دييغو سيميوني هناك مثير للإعجاب. المواجهة مفتوحة أمام الفريقين".

وختم أرتيتا حديثه بالقول "إنها دفعة هائلة. بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمر في غاية الصعوبة. سنستمتع بذلك لأننا نستحقه".

ويضرب أرسنال موعدًا في نصف النهائي مع أتلتيكو مدريد، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها لمواصلة مشواره نحو النهائي، وإنهاء سنوات من الغياب عن الألقاب.