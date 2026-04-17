لقاء ناري في "لا كارتوخا": أتلتيكو وسوسيداد يتصارعان على كأس الملك

يخوض أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد مساء السبت نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "لا كارتوخا"، في مواجهة يسعى خلالها أتلتيكو لإنهاء غياب طويل عن التتويجات المحلية، بينما يطمح سوسيداد إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه ومواصلة موسمه المميز.

تتجه الأنظار مساء غد السبت إلى ملعب "لا كارتوخا"، الذي يحتضن نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في مواجهة تعد من أبرز محطات الموسم الكروي الإسباني، وسط طموحات متباينة بين فريق يسعى لاستعادة الألقاب وآخر يطمح لتعزيز حضوره المحلي.

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بحثا عن لقبه الحادي عشر في البطولة والأول منذ عام 2013، في ظل رغبة واضحة لإنهاء فترة جفاف على مستوى التتويجات، رغم بلوغه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ويعاني الفريق من تذبذب في نتائجه محليا، بعدما خسر عددا من مبارياته الأخيرة وتراجع في جدول الدوري، ما يزيد من أهمية النهائي كفرصة لاستعادة التوازن والثقة قبل الاستحقاقات الأوروبية المقبلة.

ويواجه المدرب دييغو سيميوني بعض الغيابات المؤثرة، في وقت تترقب فيه الجماهير مدى جاهزية عناصر أساسية في التشكيلة، مع الاعتماد المتوقع على خبرة أنطوان غريزمان ودعم خط الوسط بقيادة كوكي، إلى جانب الحلول الهجومية المتاحة.

في المقابل، يخوض ريال سوسيداد النهائي بطموح التتويج باللقب الرابع في تاريخه، بعد مسيرة ناجحة في البطولة قادته للتغلب على عدة منافسين بارزين، مستندا إلى استقرار فني وتحسن واضح في الأداء خلال الفترة الأخيرة.

ويبرز في صفوف الفريق الباسكي القائد ميكيل أويارزابال كأحد أهم مفاتيح اللعب، بفضل قدرته على الحسم وخبرته في المباريات الكبرى، في وقت يأمل فيه الفريق استثمار جاهزيته البدنية وتحضيراته الكاملة مقارنة بمنافسه.

وتاريخيا، تميل الأفضلية في المواجهات المباشرة لصالح أتلتيكو مدريد، إلا أن مباريات الكؤوس كثيرا ما تحمل حسابات مختلفة، وهو ما يجعل النهائي مفتوحا على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب فني واضح بين الفريقين وتباين في الأسلوب بين الصلابة الدفاعية لأتلتيكو والنهج الهجومي المنظم لسوسيداد.

كما يحمل اللقاء بعدا إضافيا لأتلتيكو كونه محطة تحضيرية مهمة قبل استكمال مشواره الأوروبي، فيما يسعى ريال سوسيداد لتأكيد عودته كقوة منافسة في الكرة الإسبانية عبر بوابة لقب محلي كبير.