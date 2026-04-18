الأهلي السعودي والزمالك المصري يتألقان على المستوى القاريّ

تأهل الأهلي إلى الدور التالي بعد فوز مثير رغم النقص العددي، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني، فيما حجز الزمالك مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مستفيدًا من تفوقه ذهابًا، ليقترب من فرصة التتويج بلقبه الثالث.

حجز فريق الأهلي السعودي، حامل اللقب، مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعدما تغلب على جوهور دار التعظيم الماليزي بهدفين لهدف، الجمعة، على ملعب "الإنماء" في جدة.

وبهذه النتيجة ضرب الأهلي موعدا في الدور التالي، الاثنين المقبل، في مواجهة فيسيل كوبي الياباني الذي فاز على السد القطري، الخميس، بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وافتتح الفريق الماليزي التسجيل في الدقيقة 19، عن طريق علي مجرشي، مدافع الأهلي، بالخطأ في مرماه بعد أن حاول إبعاد تمريرة البرازيلي، جايرو دا سيلفا، العرضية من أمام مرماه ليضعها في شباك فريقه.

وحاول الفريق السعودي التعويض من خلال تكثيف ضغطه الهجومي، لكنه تعرض لضربة قوية، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه علي مجرشي في الدقيقة 37 بعد تدخله القوي على جايرو.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه، إلا أن الأهلي لم يستسلم ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 3+45، عبر الإيفواري فرانك كيسيه برأسية متقنة، بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها البرازيلي غالينو.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات، لكن إصرار الأهلي كان واضحا في الوصول إلى مرمى نظيره الماليزي، وهو ما تحقق بالفعل حينما مرر زكريا هوساوي كرة إلى زميله غالينو، الذي سدد قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك بالدقيقة 54.

الزمالك المصري يتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية

تأهل فريق الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تعادله السلبي أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف، الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف النهائي.

واستفاد الفريق المصري من تفوقه في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الفريق الجزائري بعدما فاز بهدف دون رد سجله البرازيلي خوان بيزيرا، ليصبح على بعد خطوة من تحقيق لقبه الثالث في البطولة بعد نسختي 2019 و2024.

وينتظر الزمالك مواجهة الفائز من لقاء اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، علما بأن مباراة الذهاب بالجزائر انتهت بالتعادل السلبي.

المباراة اتسمت القوة والندية، وألغى الحكم هدفا للزمالك في الدقيقة 26 سجله الفلسطيني عدي الدباغ برأسية قوية بعد ركلة حرة نفذها أحمد فتوح، حيث أكدت تقنية الفيديو المساعد وجود حالة تسلل.

وكاد الزمالك أن يسجل هدفا في الدقيقة 35، بعد ركلة حرة ارتدت لمحمد إسماعيل الذي سدد كرة قوية تصدى لها حارس الضيوف، ورد شباب بلوزداد بتسديدة قوية لعبد الرحمن مزيان في الدقيقة 47.

وأهدر عدي الدباغ فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 52، بعد تمريرة متقنة من أحمد فتوح كسر بها مصيدة التسلل، لكن تسديدة اللاعب الفلسطيني تصدى لها الحارس فريد شعال.

كما أهدر شباب بلوزداد فرصة ذهبية للتسجيل من هجمة مرتدة خطيرة، وتوغل في منطقة الجزاء، ولكن المهدي سليمان، حارس الزمالك، تدخل وأنقذ الموقف في الوقت المناسب.