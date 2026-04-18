بايرن ميونخ وإنتر ميلان يقتربان من ضمان لقب الدوري

استفاد إنتر ميلان من خسارة الوصيف نابولي وانتصاره على كالياري، واقترب خطوة أخرى نحو الفوز بلقب الدوري، كما استفاد بايرن من هزيمة ملاحقه دورتموند لتكفيه نقطة واحدة لضمان لقب البوندسليغا.

اقترب إنتر من تحقيق لقبه الـ21 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تجاوز ضيفه كالياري 3-0 الجمعة ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

وحملت ثلاثية إنتر توقيع الفرنسي ماركوس تورام (52)، ونيكولو باريلا (56)، والبديل البولندي بيوتر جيلينسكي (90+2).

ورفع إنتر رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن نابولي الوصيف، فيما تجمّد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

كما أخذ إنتر جرعة معنوية مهمة قبل استضافة كومو، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، علما أنهما تعادلا من دون أهداف ذهابا في كومو.

وبعد شوط أول دانت فيه الأفضلية لفريق المدرب الروماني، كريستيان كيفو، من دون النجاح بهزّ شباك فريق جزيرة سردينيا، حسم إنتر الأمور في الشوط الثاني.

وافتتح التسجيل عبر تورام الذي تابع من داخل منطقة اليارادت الست إلى الشباك المشرّعة أمامه، عرضية من المتألق فيديريكو ديماركو من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء (52).

وأضاف باريلا الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى (56).

وأحرز البديل جيلينسكي الثالث بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة استقرت في الزاوية العليا اليمنى (90+2).

لاتسيو يهزم نابولي ويقدم هدية لإنتر

قدم لاتسيو هدية ثمينة الى إنتر المتصدر بفوزه على مطارده المباشر ومضيفه نابولي حامل اللقب 2-0 0، السبت، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح لاتسيو التسجيل باكرا وتحديدا بعد 6 دقائق من صافرة البداية، بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء من الهولندي، كينيث تايلور، إلى ماتيو كانشيلييري الذي كان خاليا تماما من الرقابة وهز الشباك.

وضاعف الفريق الزائر النتيجة مع بداية الشوط الثاني بفضل الصربي الكرواتي، توما باسيتش (57).

وأهدر لاتسيو ركلة جزاء بعدما استغل لاعبوه خطأ دفاعيا عندما وجد الهولندي، تيجاني نوسلين، نفسه في مواجهة مباشرة مع الحارس الصربي، فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، قبل أن يتعرض للإعاقة من الخلف من قبل السلوفاكي، ستانيسلاف لوبوتكا، فنفذها القائد، زاكاني ماتيا، وتصدى لها ببراعة حارس نابولي (31).

وبات نابولي يتأخر بفارق 12 نقطة عن إنتر الفائز على كالياري 3-0 في افتتاح المرحلة، فأصبحت آمال النادي الجنوبي ضئيلة في الاحتفاظ باللقب، في حين تحتدم المنافسة على مركز الوصافة إذ تفصله عن ميلان ثلاث نقاط فقط، قبل أن يحلّ "روسونيري" ضيفا على فيرونا الأحد (66 مقابل 63).

هوفنهايم ينتصر على دورتموند ويقدّم اللقب لبايرن ميونخ على طبق من ذهب

ألحق هوفنهايم الخسارة الثانية تواليا بضيفه بوروسيا دورتموند عندما تغلب عليه 2-1، السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، ووضع بايرن ميونيخ المتصدر أمام نقطة للاحتفاظ باللقب.

وتقدم هوفنهايم أواخر الشوط الاول بركلة جزاء انبرى لها بنجاح الدولي الكرواتي، أندري كراماريتش (41)، وأدرك المهاجم الدولي الغيني، سيرهو غيراسي، التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لكن أصحاب الأرض حصلوا على ركلة جزاء ثانية في الوقت بدل الضائع، وانبرى لها كراماريتش بنجاح مسجلا هدف الفوز (90+8)، رافعا رصيده إلى 156 هدفا بقميص النادي.

وتجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 64 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف بايرن ميونيخ الذي يكفيه التعادل مع ضيفه شتوتغارت، الأحد، للظفر باللقب الـ35 في تاريخه.