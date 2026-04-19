دوري الأبطال… الفرصة الأخيرة لأتلتيكو مدريد بعد خيبة الكأس

تأتي هذه الخسارة لتزيد الضغط على أتلتيكو قبل مواجهة أرسنال في نصف نهائي البطولة القارية، في وقت أكد فيه سيميوني ولاعبوه أن الفريق مطالب باستعادة توازنه سريعًا وإنقاذ موسمه الأوروبي.

خيّمت خيبة الأمل على نادي أتلتيكو مدريد ومدربه دييغو سيميوني، عقب خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا، ليصبح دوري أبطال أوروبا الأمل الوحيد لإنقاذ الموسم.

وخسر أتلتيكو النهائي أمام ريال سوسييداد بركلات الترجيح (3-4)، بعد تعادل مثير 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت بمدينة إشبيلية، حيث بدا سيميوني متأثرا بشدة عقب صافرة النهاية.

وكان الفريق يعوّل على التتويج بالكأس كدفعة معنوية قبل مواجهته المرتقبة أمام أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الخسارة وجهت ضربة قوية لطموحاته.

وقال سيميوني عقب اللقاء: "طريقة تنافسنا تجعلني هادئا، لكن ما حدث اليوم يؤلمني كثيرا. كنا بحاجة إلى الفوز ولم ننجح"، مضيفا أن إعداد اللاعبين ذهنيا للمواجهة الأوروبية المقبلة سيتطلب جهدا كبيرا.

ولم يسبق لأتلتيكو التتويج بلقب دوري الأبطال، رغم بلوغه النهائي وخسارته مرتين، ما يجعل البطولة القارية الهدف الأبرز المتبقي هذا الموسم، خاصة في ظل غياب الألقاب منذ التتويج بالدوري الإسباني عام 2021 بقيادة المهاجم لويس سواريز.

من جانبه، حاول لاعب الوسط ماركوس يورينتي رفع معنويات الفريق، مؤكدا أن "الفرصة لا تزال قائمة في دوري الأبطال"، فيما شدد القائد كوكي على ضرورة تجاوز الخيبة ومواصلة القتال.

وشهدت المباراة حضور أكثر من 30 ألف مشجع لأتلتيكو، غادروا وهم يشعرون بالإحباط، بعدما كانوا يأملون في إنهاء صيام الفريق عن الألقاب.

ومع الخروج من الكأس، يجد أتلتيكو نفسه أمام اختبار حاسم في البطولة الأوروبية، حيث بات لقب دوري الأبطال الخيار الوحيد لإنقاذ موسمه، وإثبات قدرته على تجاوز خيبات الماضي.