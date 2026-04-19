ريال سوسييداد يظفر بكأس الملك بعد نهائي ماراثوني ويُسقط أتلتيكو بركلات الترجيح

حسم ريال سوسييداد لقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-3)، إثر تعادل مثير 2-2 في النهائي الذي احتضنته إشبيلية.

سيميوني يمر أمام منصة التتويج بينما يرفع أويارسابال كأس الملك، مساء أمس (Getty Images)

توّج ريال سوسييداد بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حسم مواجهة مثيرة أمام أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-3)، عقب تعادل الفريقين 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، في النهائي الذي أُقيم مساء أمس السبت في إشبيلية.

ودخل الفريق الباسكي المباراة بقوة، حيث افتتح أندر بارينيتشيا التسجيل بعد 14 ثانية فقط، مسجلاً أسرع هدف في تاريخ نهائيات المسابقة. ورد أتلتيكو سريعًا عبر النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 18، قبل أن يعيد القائد ميكل أويارسابال التقدم لسوسييداد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، خطف الأرجنتيني خوليان ألفاريز هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 83، فارضًا اللجوء إلى شوطين إضافيين لم يغيّرا من النتيجة، لتُحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح.

وتألق حارس سوسييداد أوناي ماريرو بشكل لافت، بعدما تصدى لركلتين مبكرتين، مانحًا فريقه الأفضلية، فيما نجح زملاؤه في ترجمة الركلات الحاسمة إلى أهداف، ليحسموا اللقب الرابع في تاريخ النادي بعد أعوام 1909 و1987 و2020.

ويُعد هذا التتويج امتدادًا لانتعاشة الفريق هذا الموسم، خاصة بعد التغييرات الفنية التي أعادت التوازن إلى نتائجه، ليُكلل مشواره بلقب ثمين.

في المقابل، تلقى أتلتيكو مدريد ضربة مؤلمة، إذ فشل في إضافة اللقب الحادي عشر إلى خزائنه، كما تبخّر حلم مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في التتويج قبل رحيله المرتقب نهاية الموسم. ورغم محاولات فريق المدرب دييغو سيميوني، إلا أن الحسم ابتسم لسوسييداد في نهاية المطاف.

وبهذا الانتصار، يؤكد ريال سوسييداد حضوره كأحد أبرز الفرق الإسبانية القادرة على المنافسة، فيما يواصل أتلتيكو البحث عن استعادة توازنه في المواعيد الكبرى.