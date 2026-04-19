سيتي يهزم أرسنال في مباراة القمّة ويشعل السباق على اللقب وليفربول يقترب أكثر من دوري الأبطال

استطاع مانشستر سيتي الانتصار على متصدّر الدوري أرسنال بهدفين لهدف، مقلّصًا الفارق بذلك إلى 3 نقاط مع مباراة مؤجّلة له، الانتصار فيها سيضمن له الصدارة بفارق الأهداف، فيما اقترب فريق ليفربول بفوزه في الديربي خطوة من ضمان المشاركة بالأبطال.

هالاند يسدّد الكرة التي ضمنت الهدف الثاني للسيتي خلال فوزه 2-1 على المتصدّر أرسنال (Getty Images)

شدّد مانشستر سيتي الخناق على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما أسقطه 2-1 بهدفَي الفرنسي ريان شرقي، والنروجي إرلينغ هالاند، ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين، ليقلّص الفارق معه إلى 3 نقاط، علمًا أنّ لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مباراة مؤجلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسجّل هدفي سيتي شرقي (16) وهالاند (65)، مقابل هدف للألماني كاي هافيرتس (18).

ورفع سيتي بهذا الفوز رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، متخلّفًا بـ3 نقاط عن أرسنال الذي مُني بخسارة ثانية على التوالي في الدوري، برصيد 70 نقطة.

وبهذا الفوز صار بإمكان السيتي اعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن أرسنال، إذا ما فاز في مباراته المؤجّلة أمام كريستال بالاس.

وأطلق شرقي إنذارًا أول بتسديدة بيمناه من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، حوّل مسارها المدافع البرازيلي غابرييل قبل ارتدادها من القائم الأيمن لمرمى أرسنال (4).

وافتتح شرقي التسجيل بعد مجهود فردي رائع، عندما تخطّى غابرييل وديكلان رايس بمهارة عالية، قبل إطلاق تسديدة أرضية بيمناه من مسافة قريبة استقرّت في الزاوية اليسرى (16).

وأدرك هافيرتس التعادل بعدما ضغط داخل منطقة الياردات الست على الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، الذي كان يحاول تمرير الكرة صوب نيكو أورايلي، لكنّها ارتدّت من القدم اليمنى للدولي الألماني إلى داخل الشباك (18).

ومارس سيتي ضغطًا هائلًا على أرسنال في بداية الشوط الثاني، فتدخّل القائم الأيمن مجددًا، وردّ تسديدة هالاند بيسراه من داخل منطقة الياردات الست بعد ركلة ركنية (48).

وكاد أرسنال يخطف التقدُّم في مناسبتَين، تصدّى في الأولى دوناروما ببراعة لتسديدة المنفرد هافيرتس بيسراه من داخل المنطقة (60)، وردّ القائم الأيسر في الثانية تسديدة إيبيريتشي إيزي بيسراه من على مشارف المنطقة (61).

ومنح هالاند التقدُّم لسيتي بتسديدة أرضية بيسراه من مسافة قريبة، مستفيدًا من تمريرة أورايلي، استقرّت في الزاوية اليسرى (65).

وتدخّل القائم مرة جديدة، فردّ رأسية لغابرييل من مسافة قريبة حوّل مسارها أورايلي، إثر ركلة حرة مباشرة لعبها النرويجي مارتن أوديغارد (73).

وعلت رأسية هافيرتس غير المراقَب من مسافة قريبة المرمى بقليل، وذلك بعد عرضية من الجهة اليمنى لعبها البديل البلجيكي لياندرو تروسار (90+5).

ليفربول يقترب من الأبطال

وقاد المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، فريقه ليفربول إلى حسم ديربي "ميرسيسايد" أمام مضيفه إيفرتون، بتسجيله هدف الانتصار 2-1 في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلًا من الضائع، معزّزًا بذلك آمال حامل اللقب في بلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

وسجّل فان دايك هدف الانتصار (90+10)، بعدما كان المصري محمد صلاح قد افتتح التسجيل لليفربول (29)، قبل تسجيل المهاجم بيتو هدف التعادل لأصحاب الأرض (54).

ورفع ليفربول رصيده، بتحقيقه انتصاره الثاني تواليًا، في الدوري إلى 55 نقطة في المركز الخامس، وهو آخر المراكز المؤهّلة إلى دوري الأبطال، موسّعًا بذلك الفارق إلى 7 نقاط مع تشلسي السادس، قبل 5 مباريات من نهاية الموسم.

وفي المقابل، تجمّد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر.

وألغى الحكم كريس كافاناغ هدفًا لإيفرتون حمل توقيع السنغالي، إيليمان ندياي، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، لوجود تسلل في بداية الهجمة (28).

وافتتح صلاح التسجيل بتسديدة أرضية بيسراه من مسافة قريبة إلى يمين الحارس الدولي، جوردان بيكفورد (29).

وهذا الهدف هو التاسع للمصري، الذي يخوض موسمه الأخير مع ليفربول، في مواجهات الديربي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح بذلك أكثر اللاعبين تسجيلًا في مرمى إيفرتون مناصفة مع القائد التاريخي لليفربول، ستيفن جيرارد.

وأدرك بيتو التعادل بعدما تابع عرضية أرضية متقنة من الجهة اليسرى لعبها كيرنان ديوسبيري-هول (54)، إلى داخل الشباك من داخل منطقة الياردات الست.

ومنح فان دايك فريقه الانتصار القاتل برأسية من داخل منطقة الياردات الست، إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى لعبها المجري دومينيك سوبوسلاي (90+10).