إنتر ميلان على أعتاب نهائي كأس إيطاليا وكومو يتمسّك بحلم المفاجأة

يستضيف إنتر ميلان نظيره كومو، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد تعادل الفريقين سلبًا ذهابًا. ويطمح إنتر، متصدر الدوري الإيطالي، إلى حسم التأهل ومواصلة طريقه نحو الثنائية، فيما يسعى كومو لتحقيق مفاجأة تاريخية وبلوغ النهائي لأول مرة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، ما يجعل مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، رغم أفضلية إنتر الذي يدخل اللقاء بأفضلية فنية ومعنوية واضحة، في ظل تصدره ترتيب الدوري الإيطالي واقترابه من حسم اللقب.

ويأمل إنتر في مواصلة نتائجه القوية هذا الموسم، بعدما تفوق مؤخرًا على كومو في الدوري بنتيجة 4-3، في مباراة مثيرة عززت تفوقه في المواجهات المباشرة. كما يسعى الفريق إلى بلوغ النهائي ومواصلة مشواره نحو تحقيق الثنائية المحلية.

في المقابل، يتمسك كومو بفرصة إحداث المفاجأة وخطف بطاقة التأهل، رغم صعوبة المهمة أمام فريق يتفوق عليه خبرةً وإمكانات. ويطمح الفريق إلى بلوغ النهائي لأول مرة في تاريخه، مستفيدًا من طموحه الكبير هذا الموسم ومنافسته على مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي أتالانتا مع لاتسيو، بعد تعادلهما 2-2 ذهابًا، في مواجهة متكافئة يسعى خلالها كل فريق لانتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.