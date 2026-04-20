برشلونة لتعزيز الصدارة وريال مدريد يتمسّك بآماله في سباق اللقب

منافسات الدوري الإسباني تدخل مراحلها الحاسمة مع اشتداد الصراع على اللقب حيث يستعد برشلونة لاستضافة سلتا فيغو بعد غد الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو، بينما يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس غدا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في مواجهتين بالجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

ويدخل برشلونة مواجهته مع سلتا فيغو هذه المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام ريال مدريد، فيما يتواجد سلتا فيغو في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

وعلى الرغم من هذا الفارق يبحث الفريق عن الفوز بهذه المباراة من أجل الاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري.

ويعتمد برشلونة على قوته الهجومية الكبيرة، حيث سجل الفريق معدل تهديفي مميز بلغ 7ر2 هدف في المباراة الواحدة خلال الفترة الأخيرة، بعدما أحرز 27 هدفا واستقبل ثمانية فقط في آخر عشر مباريات، كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أربع مناسبات، وهو ما يعكس التوازن الكبير الذي يتمتع به الفريق بين الدفاع والهجوم.

نتائج برشلونة الأخيرة تعكس حالة جيدة من الاستقرار الفني، إذ خسر الفريق أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، لكنه عاد سريعا للانتصارات بفوز كبير على إسبانيول بنتيجة 4 - 1 بالدوري، ثم واصل انتصاراته بالفوز 2 - 1 على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.

كما يملك الفريق سجلا مثاليا على ملعبه، بعدما حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني على أرضه، حصد خلالها 18 نقطة كاملة، وسجل 20 هدفا مقابل أربعة أهداف فقط استقبلها.

في المقابل، يدخل سلتا فيغو المباراة في ظروف أقل استقرارا، حيث لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بكافة المسابقات، حيث خسر بثلاثية نظيفة أمام فرايبورغ في الدوري الأوروبي ، ثم تعرض لهزيمة أخرى بثلاثية نظيفة أمام ريال أوفييدو في الدوري ، قبل أن يسقط مجددا 1 - 3 أمام فرايبورغ.

ورغم ذلك، فإن الفريق يمتلك سجلا لا بأس به خارج ملعبه، حيث حقق فوزين وثلاثة تعادلات مقابل خسارة واحدة في آخر ست مباريات خارج أرضه.

المواجهات المباشرة بين الفريقين عادة ما تكون مثيرة وغزيرة بالأهداف، حيث فاز برشلونة في آخر مواجهتين بنتيجتي 4 - 3 و4 - 2، ما يعزز توقعات مشاهدة مباراة هجومية مفتوحة من الطرفين.

كما تشير الأرقام إلى تفوق برشلونة في مواجهاته مع فرق النصف العلوي من جدول الترتيب، حيث فاز في 11 مباراة من آخر 13 مواجهة، بينما يعاني سيلتا فيغو أمام الفرق الكبرى، إذ حقق فوزا واحدا فقط في آخر سبع مباريات أمام فرق المراكز الستة الأولى.

ويدرك برشلونة أن الفوز في هذه المباراة قد يقربه خطوة كبيرة من حسم اللقب، خاصة في ظل ضغط الملاحقين، بينما يسعى سلتا فيغو للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية، يستضيف ريال مدريد فريق ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتياغو برنابيو، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية.

يدخل ريال مدريد المباراة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، وهو ما شكل ضربة قوية للفريق الذي بات مهددا بموسم خال من الألقاب. كما يعاني الفريق من تراجع في النتائج المحلية، حيث لم يحقق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب، ولا يزال يملك فرصة المنافسة على اللقب، لكنه يحتاج إلى الفوز وانتظار تعثر برشلونة في الجولات المتبقية، فيما يتواجد ألافيس في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، ويسعى للهروب من الهبوط، بعدما حقق ثمانية انتصارات فقط في 31 مباراة.

ويعتمد ريال مدريد بشكل كبير على نجمه كيليان مبابي، الذي يقدم موسما استثنائيا، حيث سجل 23 هدفا وصنع أربعة أهداف في 26 مباراة بالدوري، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة. وسيكون مبابي أحد أبرز مفاتيح اللعب للفريق الملكي في هذه المواجهة.

في المقابل، يدخل ألافيس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تعادله 3 - 3 مع ريال سوسيداد في اللقاء الأخير، حيث سجل هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة.

ويعتمد ألافيس على مهاجمه لوكاس بويي، الذي سجل 11 هدفا وصنع هدفا في 25 مباراة هذا الموسم، ويأمل الفريق في أن يواصل اللاعب تألقه أمام دفاع ريال مدريد.

ويميل التاريخ بقوة لصالح ريال مدريد، حيث التقى الفريقان في 45 مباراة، فاز ريال مدريد في 37 منها، مقابل خمسة انتصارات فقط لألافيس، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. كما خسر ألافيس آخر ثماني مباريات أمام الريال.

ويعاني ريال مدريد من عدة غيابات مؤثرة، أبرزها تيبو كورتوا ورودريغو بسبب الإصابة، إضافة إلى احتمال غياب راؤول أسينسيو لعدم الجاهزية البدنية.

أما ألافيس فسيفتقد خدمات كارلوس بروتيسوني بسبب الإصابة، إلى جانب غياب فاكوندو غارسيس وعبد الرحمن رباش بسبب الإيقاف.

وفي بقية المباريات، يلتقي مايوركا مع بلنسية، وأتلتيك بلباو مع أوساسونا، وجيرونا مع ريال بيتيس، وإلتشي مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد مع خيتافي، وليفانتي مع أشبيلية، ورايو فايكانو مع إسبانيول، وريال أوفييدو مع فياريال.