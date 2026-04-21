الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون أول الهابطين بتعادل وست هام مع بالاس

حسم التعادل السلبي بين وست هام يونايتد وجاره كريستال بالاس مصير ولفرهامبتون واندررز، الذي أصبح أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، مع ختام الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تأكد هبوط ولفرهامبتون بعد أن بقي في المركز الأخير متأخرا بفارق 16 نقطة عن وست هام صاحب المركز السابع عشر، قبل خمس جولات فقط على نهاية الموسم، ما أنهى آماله بالبقاء بعد سبعة مواسم متتالية بين الكبار.

وفي المقابل، يشتد الصراع على تفادي الهبوط في الجولات المتبقية، إذ لا يفصل وست هام سوى نقطتين عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثامن عشر، بينما يتقدم نوتنغهام فوريست بفارق ثلاث نقاط فقط. أما بيرنلي، فيبدو أقرب إلى الهبوط، إذ يحتل المركز التاسع عشر متأخرا بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان.