باريس سان جرمان يحصد جائزة فريق العام في "لوريوس" العالمية

تُوِّج نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم بجائزة فريق العام ضمن حفل جوائز "لوريوس" الرياضية العالمية، الذي أُقيم مساء أمس الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد، والمعروف إعلاميًا بلقب "أوسكار الرياضة".

وجاء هذا التتويج بعد موسم استثنائي للنادي الباريسي، تُوِّج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى إحرازه بطولتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، ما منحه إشادة واسعة على المستويين الأوروبي والعالمي.

وواصل الفريق تألقه بحصد كأس السوبر الأوروبي في آب/ أغسطس الماضي، فيما شهد العام نفسه تتويج جناحه عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

ورغم عدم فوز ديمبيلي بجائزة أفضل رياضي في العام خلال الحفل، فإن باريس سان جرمان خرج من مدريد محمّلًا بتكريم جديد يعكس نجاح مشروعه الرياضي.

وقال النادي في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "يؤكد هذا التكريم قوة المشروع الباريسي القائم على الأداء الجماعي المتميز والعمل المستمر وتطوير المواهب الشابة".

وأضاف البيان أن الفريق، الذي يستعد لخوض الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، "يواصل مسيرته الطموحة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات على أعلى المستويات".