كومباني يحذر من ليفركوزن رغم تذبذب نتائجه قبل نصف نهائي الكأس

أكد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أن مواجهة فريق باير ليفركوزن في الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا لن تكون سهلة، رغم الفوارق الحالية في مستوى الفريقين.

وأوضح كومباني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أن المباريات بين الفريقين لطالما اتسمت بالقوة والندية، قائلاً إن الفريق يتوقع "معركة حقيقية"، وهو ما يسعى إليه من أجل اختبار جاهزيته في هذه المرحلة الحاسمة.

ويأمل بايرن في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2020، حين توج باللقب على حساب ليفركوزن، في موسم استثنائي شهد تحقيق الفريق لستة ألقاب. وكان العملاق البافاري قد ودع النسخة الماضية من دور الـ16 بعد خسارته أمام ليفركوزن، إلا أن كومباني شدد على أن المواجهة الحالية لا تحمل طابع "الثأر".

وفيما يتعلق بالغيابات، يفتقد بايرن خدمات سيرج جنابري حتى نهاية الموسم، بينما يترقب الجهاز الفني عودة جمال موسيالا إلى مستواه الكامل، بعد تعافيه من إصابة سابقة. وأشار كومباني إلى أن اللاعب بات قريباً من جاهزيته البدنية الكاملة، مع بقاء مسألة استعادة "لمسته السحرية" مسألة وقت.

على الجانب الآخر، يعيش ليفركوزن فترة متذبذبة في الدوري، حيث يواجه صعوبة في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة نتائج سلبية في الأسابيع الأخيرة. ورغم ذلك، شدد مدربه كاسبر هيولماند على أن مباريات الكأس تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، مؤكداً عزم فريقه على القتال من أجل بلوغ النهائي في برلين.

يُذكر أن ليفركوزن كان قد توج بلقب الكأس في عام 2024 ضمن موسم مثالي حقق خلاله الثنائية المحلية دون أي خسارة، فيما يتنافس حالياً على تحسين موقعه في الدوري، حيث يحتل المركز السادس.

وفي المواجهة الأخرى من نصف النهائي، يلتقي فرايبورج مع مضيفه شتوتجارت يوم الخميس المقبل.