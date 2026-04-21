لنس بقيادة سعود عبد الحميد على أعتاب نهائي كأس فرنسا

يخوض لنس مواجهة حاسمة أمام تولوز في نصف نهائي كأس فرنسا، واضعاً نصب عينيه بلوغ النهائي لأول مرة منذ عقود. ويعتمد الفريق على تألق مدافعه السعودي سعود عبد الحميد، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة.

بات لنس على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي كأس فرنسا، حين يستضيف تولوز، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي، بعد أيام قليلة من فوزه المثير عليه بنتيجة 3-2 في الدوري الفرنسي.

ويعول لنس كثيراً على تألق مدافعه الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الذي لعب دوراً محورياً في الانتصار الأخير بعدما سجل هدف تقليص الفارق، ممهداً الطريق أمام العودة المثيرة لفريقه.

ويدخل لنس اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي، إذ يواصل منافسته القوية على لقب الدوري، إلى جانب سعيه لرفع كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه، في موسم قد يتحول إلى أحد أفضل مواسمه.

وأكد قائد الفريق فلوريان سوتوكا أن اللاعبين يدخلون المواجهة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة بعد انتصار الجمعة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تفادي الأخطاء المبكرة التي كلفت الفريق استقبال هدفين في اللقاء السابق.

من جانبه، أشار المدرب بيار ساغ إلى أن فريقه اكتسب أفضلية نفسية بعد الفوز الأخير، لكنه شدد على أهمية التحلي بالتواضع والطموح معاً، في مواجهة قد تمنح النادي بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 1998.

ويترقب لنس الفائز من مواجهة ستراسبورغ ونيس، المقررة الأربعاء، لتحديد الطرف الثاني في النهائي.