ريال مدريد يعود إلى سكة الانتصارات وإنتر ميلان يعبر إلى نهائي كأس إيطاليا

استطاع النادي الملكي انتزاع الفوز بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وصافرات استهجان من جماهيره بهدفين لهدف، مقلّصًا بذلك الفارق من برشلونة المتصدّر إلى 6 نقاط، فيما أبقى النيراتزوري فرص الحصول على ثنائية بريمونتادا في نصف نهائي كأس إيطاليا.

استعاد فريق ريال مدريد انتصاراته بعد سلسلة من الإخفاقات في 4 مباريات متتالية، بالفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين لواحد، الثلاثاء، في الجولة الـ33 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى النادي الملكي خسارتين أمام بايرن ميونخ ليودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، كما تكبد مرارة الهزيمة أمام ريال مايوركا والتعادل مع جيرونا في الدوري، لتتبدد آماله في المنافسة على اللقب المحلي.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي يستضيف سيلتا فيغو اليوم، الأربعاء، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 33 نقطة في المركز الـ17.

شهدت المباراة حالة من الغضب الجماهيري ضد لاعبي ريال مدريد في ملعب "سانتياغو برنابيو"، بسبب سوء النتائج، تجلّت حين أطلق المشجعون صافرات الاستهجان خاصة ضد الثنائي الهجومي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

لكن حدّة الغضب لانت قليلًا بعدما نجح مبابي في افتتاح التسجيل للميرينغي في الدقيقة 30، حين استلم الكرة أمام منطقة الجزاء، ومن دون تردد أطلق تسديدة قوية بالقدم اليمنى، لتغير اتجاهها بعد الاصطدام بقدم لاعب ألافيس وتسكن الشباك.

وعزّز فيني جونيور تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، بتسديدة رائعة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله الأوروغواياني، فيديريكو فالفيردي.

غير أن ألافيس بدا الأقرب للتسجيل في الدقائق الأخيرة، بعدما ارتطمت رأسية فيكتور بارادا القافزة بقاعدة القائم، ونجح الضيوف في هز الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما حول أنتونيو مارتينيز تسديدة أنطونيو بلانكو إلى المرمى.

وفي مباريات أخرى، تغلب أتلتيك بلباو على أوساسونا 1-0، وفاز ريال بيتيس على جيرونا 3-2، فيما تعادل مايوركا مع فالنسيا 1-1.

قدم.. إنتر ميلان يعبر كومو إلى نهائي كأس إيطاليا

وفي إيطاليا، أهدر فريق كومو للمرة الثانية في غضون 10 أيام تقدمه بهدفين أمام إنتر ميلان، ليخسر بنتيجة 2-3، الثلاثاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وحجز "النيراتزوري" مكانه في نهائي البطولة بعد هذا الفوز، مستفيدًا من تعادله ذهابًا دون أهداف، في انتظار المتأهل الثاني من مباراة أتالانتا ولاتسيو اليوم، الأربعاء. محافظًا على آماله في تحقيق ثنائية محلية مع اقترابه من حسم لقب الدوري الإيطالي.

وبدا كومو في طريقه لبلوغ أول نهائي له في كأس إيطاليا، بعدما تقدم بثنائية نظيفة بفضل هدفي الكرواتي مارتن باتورينا، بتسديدة من داخل المنطقة، والفرنسي لوكاس دا كونيا، من انفراد بالحارس، في الدقيقتين 32 و48.

لكن الفريق اللومباردي حقق عودة قوية في الدقائق الأخيرة بفضل الدولي التركي، هاكان تشالهانوغلو، الذي نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 69، بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا كرة من البديل الكرواتي، بيتار سوتشيتش.

وأعاد التركي الدولي النتيجة إلى التعادل، بعدما سجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 86 برأسية رائعة في مواجهة المرمى، بعد تمريرة عرضية متقنة من سوتشيتش.

وواصل تشالهانوغلو تألقه في اللقاء بعد أن قدم تمريرة قصيرة لسوتشيتش داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة قوية بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة، مسجلًا هدف الفوز والتأهل إلى النهائي في الدقيقة 89.