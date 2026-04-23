إصابة لامين جمال تُربك برشلونة.. وغياب حتى نهاية الموسم مع أمل اللحاق بمونديال 2026

تلقى برشلونة ضربة موجعة بإصابة نجمه الشاب لامين جمال في الفخذ الأيسر، ما سيُبعده عن بقية مباريات الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، مع ترجيحات بجاهزيته للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح النادي، في بيان رسمي صدر اليوم، الخميس، أن الفحوص الطبية أظهرت تعرّض اللاعب لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج تحفظي. وأضاف البيان أن جمال سيغيب عن ما تبقى من مباريات الدوري، لكنه “متاح” من حيث المبدأ للمشاركة في المونديال.

وتعرّض الجناح الشاب (18 عاما) للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام سلتا فيغو، الليلة الماضية، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد، سجله جمال نفسه من ركلة جزاء. وكان اللاعب قد تلقى ضربة قبل تنفيذ الركلة، قبل أن يغادر أرض الملعب مع نهاية الشوط الأول متجها إلى غرفة الملابس وهو يمسك بفخذه الأيسر.

وسيحرم الغياب المرتقب برشلونة من خدمات أحد أبرز نجومه الصاعدين في المباريات الست الأخيرة من الموسم، من بينها مواجهة “الكلاسيكو” أمام ريال مدريد في العاشر من أيار/ مايو المقبل.

ورغم هذه الضربة، يواصل برشلونة تصدره جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، ما يمنحه أفضلية مريحة في سباق اللقب.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم يوم 15 حزيران/ يونيو بمواجهة الرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا السعودية والأوروغواي.