هدف قاتل يقود شتوتغارت إلى نهائي كأس ألمانيا ومواجهة مرتقبة مع بايرن

بلغ شتوتغارت نهائي كأس ألمانيا بعد فوز درامي على فرايبورغ (2-1) بهدف قاتل في الدقيقة 119، ليضرب موعداً مع بايرن ميونيخ في النهائي المرتقب.

دينيز أونداف لاعب شتوتغارت يحتفل بتسجيله الهدف الأول في مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا بين فريقه وفرايبورغ (Getty Images)

حجز شتوتغارت بطاقة العبور إلى نهائي كأس ألمانيا بعد فوز درامي على فرايبورغ بنتيجة 2-1، في مواجهة نصف النهائي التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، مساء أمس الخميس.

وكان فرايبورغ السبّاق للتسجيل عبر ماكسيميليان إيغشتاين في الدقيقة 28، قبل أن يعيد دنيز أونداف التوازن لشتوتغارت بهدف التعادل في الدقيقة 70، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وفي اللحظات القاتلة من الشوط الإضافي الثاني، خطف البديل البرتغالي تياغو توماش هدف الفوز في الدقيقة 119، بعد دخوله مع بداية الوقت الإضافي، ليمنح فريقه تأهلاً مثيراً إلى المباراة النهائية.

وسيصطدم شتوتغارت في النهائي مع بايرن ميونيخ، الذي بلغ المشهد الختامي عقب فوزه على باير ليفركوزن، في مباراة ستُقام يوم 23 أيار/ مايو على الملعب الأولمبي في برلين.

ويواصل شتوتغارت بذلك موسمه المميز، إذ ينافس بقوة في الدوري المحلي على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يغادر فرايبورغ البطولة رغم أداء لافت هذا الموسم محلياً وأوروبياً.