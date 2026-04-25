برشلونة يتخطى غياب جمال ويقترب من حسم لقب الدوري

اقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه خيتافي 2-0 السبت في المرحلة 32، مبتعدا بـ11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد.

وبعد سقوط فريق العاصمة في فخ التعادل مع ريال بيتيس 1-1 الجمعة، وجد برشلونة نفسه في أفضل وضع للابتعاد أكثر بالصدارة، وهو ما فعله فريق الألماني هانزي فليك بفوز سهل نسبيا أمام منافس لم يتمكن من تهديد مرماه طوال المباراة.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 85 نقطة قبل خمس مباريات من ختام الدوري، من بينها مواجهة قد تكون حاسمة أمام غريمه ريال مدريد على ملعب "كامب نو" في العاشر من أيار/ مايو.

ولم يعد برشلونة بحاجة سوى لخمس نقاط فقط لحسم الأمور، ويمكنه فعل ذلك في المرحلة المقبلة أمام مضيفه أوساسونا في حال فوزه وتعثّر ريال مدريد، لكن طعم اللقب سيكون أكثر حلاوة إذا فعلها في المرحلة 35 أمام الفريق الملكي، إذا حقق فوزين متتاليين من دون تعثّر فريق ألفارو أربيلوا في المرحلة المقبلة.

وتخطى برشلونة غياب نجمه الشاب لامين جمال الذي تعرّض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال تنفيذه ركلة جزاء سجلها أمام سيلتا فيغو في المرحلة الماضية، ستغيّبه حتى نهاية الموسم.

سجّل جمال 24 هدفا مع 18 تمريرة حاسمة هذا الموسم للعملاق الكاتالوني في مختلف المسابقات، وله أيضا تسعة أهداف في آخر 12 مباراة بالدوري.

لكن فليك قال قبل المباراة إنه "كمدرّب عليك أن تدير الأمر وأن تتعايش معه. من المؤسف أن يُصاب لامين الآن".

100 مساهمة تهديفية لليفاندوفسكي

كما دخل فليك المباراة من دون المهاجم البرازيلي رافينيا، ومع ذلك نجح بتحقيق انتصاره الـ28 في الدوري، في حين تجمّد رصيد خيتافي عند 44 نقطة في المركز السادس الذي بات مهددا بفقدانه.

وتحقق الفوز الرابع تواليا لبرشلونة في مختلف المسابقات، بفضل هدفي فيرمين لوبيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة طويلة من بيدري وضعته في مواجهة المرمى (45).

وعلى الرغم من أنه ليس خيارا أساسيا دائما، وصل فيرمين إلى مساهمته التهديفية الـ18 في الدوري هذا الموسم، كثاني أكثر لاعب مساهمة بتسجيل الأهداف مشاركة مع الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، وخلف جمال (22).

وعزّز البديل الإنجليزي ماركوس راشفورد النتيجة إثر هجمة مرتدة وتمريرة طويلة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي وضعته في انفراد تام مع الحارس دافيد سوريا (74).

وبتقديمه تمريرة حاسمة، ساهم ليفاندوفسكي بتسجيل 100 هدف في الدوري الإسباني (سجّل 81 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة)، وفقا لشبكة "أوبتا" الإحصائية.

وبات برشلونة ثاني أكثر الفرق في الدوريات الخمسة الكبرى استفادة من البدلاء الذي سجلوا له 17 هدفا، خلف بايرن ميونخ الألماني (18)، بحسب "أوبتا".

وفي مباراة أخرى، تخطى ألافيس ضيفه ريال مايوركا 2-1.