كأس إنجلترا: السيتي يُبقي على حلم الثلاثية بتأهل رابع تواليا إلى النهائي

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس إنجلترا وأبقى على حلمه بتكرار إنجاز الثلاثية المحلية التي حققها عام 2019، وذلك بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف.

أبقى مانشستر سيتي على حلمه بتكرار إنجاز 2019 وإحراز الثلاثية المحلية، بتأهله إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم لمرة رابعة تواليا في إنجاز أول من نوعه وخامسة عشرة في تاريخه، بفوزه الشاق في نصف النهائي على ساوثهامبتون من المستوى الثاني 2-1 السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولم يكن الفوز على ساوثهامبتون سهلا، بل وجد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا نفسه متخلفا في الدقيقة 79، قبل أن يرد بهدفي البديل جيريمي دوكو والإسباني نيكو غونزاليس من مسافة بعيدة.

وسبق لسيتي أن حسم لقب كأس الرابطة بفوزه في النهائي على أرسنال 2-0، كما يتصارع مع الأخير على لقب الدوري الممتاز، ما يجعل فريق غوارديولا متحفزا لتكرار سيناريو 2019 حين توج بالثلاثية المحلية قبل أن يحقق في 2023 ثلاثية أكثر أهمية بإحرازه دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس إنجلترا.

ويعود السيتي إلى "ويمبلي" في 16 أيار/ مايو لمواجهة الفائز من مباراة الأحد بين تشيلسي وليدز يونايتد، على أمل استعادة اللقب الذي توج به عام 2023 للمرة السابعة في تاريخه، قبل أن يخسر نهائي العامين التاليين أمام وصيفه في العام السابق جاره مانشستر يونايتد وكريستال بالاس تواليا.

في المقابل، انتهت مغامرة ساوثهامبتون الذي توّج بالكأس مرة واحدة فقط في موسم 1975-1976، وفشل في تكرار ما حققه في ربع النهائي حين أقصى أرسنال (2-1) بعدما تجاوز في الدور الذي سبقه فولهام (1-0).

غوارديولا يريح نجومه

ودخل ساوثهامبتون اللقاء على خلفية سلسلة من 20 مباراة من دون هزيمة بدأت في أواخر كانون الثاني/ يناير، لكن الفوارق احترمت السبت في "ويمبلي" رغم قرار غوارديولا ببدء اللقاء من دون الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند والبرتغالي برناردو سيلفا والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما ودوكو والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

وبعد فرصة أولى للسيتي من أجل التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الهولندي تيجاني رايندرز بعد تمريرة من المصري عمر مرموش تصدى لها الحارس الإسرائيلي دانيال بيرتس، ألغيَ هدف لساوثهامبتون عبر البرازيلي ليو شيينزا بداعي التسلل (12).

ثم غابت الخطورة عن المرميين لما تبقى من الشوط الأول الذي جاء باهتا إلى حد كبير، ثم بقي الوضع على حاله في بداية الثاني ما اضطر غوارديولا إلى الزج بدوكو والبرازيلي سافينيو على حساب الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش وفيل فودن (58).

وكان السيتي قريبا من افتتاح التسجيل عبر مرموش بعد تمريرة من الجزائري ريّان آيت-نوري لكن محاولة المصري علت العارضة بقليل (60)، ثم أتبعه سافينيو بتسديدة صدها الحارس بيرتس (63).

ومباشرة بعد دخول هالاند ونيكو أورايلي بدلا من مرموش وآيت-نوري، فرط السيتي بأخطر فرصه منذ بداية اللقاء حين سدد نيكو غونزاليس كرة صدها بيرتس، فسقطت أولا أمام الفرنسي ريان شرقي الذي عجز عن وضعها في الشباك، فعادت إلى رايندرس الذي تابعها بجانب القائم (73).

واعتقد ساوثهامبتون أنه حقق الإنجاز وبلغ النهائي للمرة الأولى منذ خسارته أمام أرسنال عام 2003 بخطفه التقدم في الدقيقة 79 عبر الإيرلندي فين أزاز بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، لكن دوكو رد سريعا بتسديدة بعيدة غيرت مسارها وخدعت الحارس بيرتس (82).

ثم قال نيكو غونزاليس كلمته بهدف أكثر من رائع بتسديدة بعيدة أيضا من خارج المنطقة بعدما وصلته الكرة من دوكو إثر ركلة ركنية (87)، ثم كاد سافينيو أن يضيف الثالث لكن محاولته أُبعِدت عن خط المرمى (1+90).