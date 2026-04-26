بايرن ميونخ يحسم موقفه: جاكسون عائد إلى تشيلسي وأوليسيه باقٍ

أكد نادي بايرن ميونخ رحيل المهاجم نيكولاس جاكسون مع نهاية الموسم وعودته إلى تشيلسي، في ظل عدم تفعيل بند الشراء، فيما شدد على تمسكه ببقاء ميكايل أوليسيه، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام تمديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير.

أكدت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني أن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون سيغادر الفريق مع نهاية الموسم الحالي، عائدًا إلى ناديه تشيلسي، بعد قرار عدم تفعيل بند الشراء النهائي في عقده.

وأوضح ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، أن جاكسون لم يستوفِ شرط المشاركة المطلوب لتفعيل بند الشراء الإلزامي، والذي كان يتطلب خوض 40 مباراة أساسيًا مقابل 65 مليون يورو، حيث شارك اللاعب في 29 مباراة فقط، بدأ منها 13 مواجهة.

في المقابل، شدد إيبرل على تمسك النادي بالنجم الفرنسي ميكايل أوليسيه، مؤكدًا أنه خارج حسابات البيع رغم الاهتمام الكبير من أندية أوروبية بارزة، مشيرًا إلى أن بقاءه مع الفريق أمر محسوم.

وفي سياق متصل، لم يغلق بايرن ميونخ الباب أمام تمديد عقد حارس مرماه المخضرم مانويل نوير، إذ أبدى إيبرل انفتاح النادي على تجديد عقده لعام إضافي، في حال استمر في تقديم نفس المستوى وشعر بالقدرة على مواصلة اللعب.