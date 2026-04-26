ساوي يحرز إنجازا غير مسبوق بكسر حاجز الساعتين في ماراثون لندن

سجّل العداء الكيني ساباستيان ساوي إنجازاً تاريخياً خلال ماراثون لندن، بعدما أصبح أول عداء يكسر حاجز الساعتين في سباق ماراثون رسمي، محققاً زمناً قياسياً جديداً يؤكد هيمنته على سباقات المسافات الطويلة.

العداء ساباستيان ساوي من كينيا يحتفل بفوزه بعد عبور خط النهاية وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في ماراثون لندن للرجال 2026 بلندن، اليوم (Getty Images)

في إنجاز غير مسبوق في تاريخ سباقات الماراثون، دخل العداء الكيني ساباستيان ساوي سجل التاريخ بعدما أصبح أول من ينجح في كسر حاجز الساعتين في سباق ماراثون رسمي، وذلك خلال مشاركته في ماراثون لندن.

وأعرب ساوي عن سعادته الكبيرة عقب السباق، مؤكداً أن هذا اليوم سيبقى راسخاً في ذاكرته، وقال في تصريحات لهيئة "بي بي سي" إنه شعر بطاقة قوية في الأمتار الأخيرة، وأن لحظة عبور خط النهاية ومشاهدة الزمن كانت مليئة بالإثارة.

وأوضح العداء الكيني أن مشاركته الثانية في لندن شكّلت دافعاً مهماً له، مشيراً إلى أنه خاض فترة إعداد مكثفة امتدت لأربعة أشهر، أثمرت عن هذا الإنجاز الاستثنائي.

ونجح ساوي في التتويج باللقب بعدما سجل زمناً قدره ساعة و59 دقيقة و30 ثانية، ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق الذي كان بحوزة مواطنه الراحل كيلفن كيبتوم، والذي حققه في ماراثون شيكاغو 2023.

وشهد السباق أداءً لافتاً أيضاً من الإثيوبي يوميف كيغيلتشا الذي حلّ ثانياً بزمن أقل من ساعتين في أول مشاركة له، فيما جاء الأوغندي جاكوب كيبلليمو في المركز الثالث محققاً زمناً مميزاً، ليكسر بدوره الرقم القياسي السابق.